Anche a Corinaldo arriva il camper vaccinale dell’Asur

Appuntamento in piazza Risorgimento mercoledì 8 settembre, per ricevere prime e seconde dosi, senza prenotazione

CORINALDO – Anche il borgo gorettiano sarà tappa del tour dei camper vaccinali. Tra le numerose località della costa e dell’entroterra marchigiano c’è anche Corinaldo. L’appuntamento è per mercoledì 8 settembre in piazza Risorgimento, l’ex piazza della Fontana (in FOTO): lì sarà possibile, dalle ore 16 alle ore 21, presentarsi per ricevere sia prime che seconde somministrazioni (per il richiamo è richiesta la copia del certificato cartaceo della prima dose) del vaccino Pfizer-Moderna-Janseen ed Astra Zeneca previsto dalle indicazioni ministeriali e dopo valutazione del medico vaccinatore.

All’interno del camper, allestito per le attività di vaccinazione anti covid, ci sono un medico, un infermiere vaccinatore e un infermiere o operatore sanitario, per le operazioni che la Regione Marche mette in atto al fine di raggiungere l’obiettivo di toccare tutti i comuni e facilitare le vaccinazioni alla popolazione.

Per accedere al servizio non è necessaria la prenotazione (farà fede l’ordine di arrivo): basta presentarsi muniti di tessera sanitaria e compilare gli appositi moduli che si potranno trovare sul posto. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o dovranno presentare una delega se accompagnati da un parente.