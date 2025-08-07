Senigallia pronta a diventare il regno del fantasy

Dal 19 al 21 settembre la città si trasformerà in un mondo incantato e magico grazie a "Utopica", un festival che fa dialogare Harry Potter con Star Wars e il Signore degli Anelli

SENIGALLIA – Maghi, cavalieri, orchi ma anche droidi, jedi, mostri cibernetici e robot sono pronti a invadere Senigallia. Tre giorni di spettacoli, avventure, fantasia e magia sono in programma con la prima edizione di “Utopica Senigallia Fantasy Festival”, il nuovo evento che LEG Live Emotion Group e il Comune promuovono e che prenderà vita e forma dal 19 al 21 settembre.

Un periodo non casuale: l’evento anzi ha il dichiarato obiettivo di allungare la stagione turistica. Di fatto il centro storico si trasformerà in un mondo incantato e parallelo dove l’immaginazione regnerà incontrastata, accompagnata solo dalle leggende medievali e dalle mitologie antiche che rivivranno, dai viaggi intergalattici e dalle avventure mirabolanti che hanno preso vita in libri, film, serie tv e giochi di ruolo.

“Il Signore degli Anelli”, la saga di Harry Potter, “Star Wars”: sono solo alcuni dei nomi snocciolati nella presentazione dell’evento. Il nome “Utopica” è un richiamo a ciò che ancora non esiste; è la promessa di un altrove, la speranza di realtà alternative; il regno dove ogni forma di racconto fantastico prenderà vita, dove letteratura, cinema, arte, giochi di ruolo e spettacolo si intrecceranno in un’unica, grande narrazione.

Il Senigallia Fantasy Festival – il cui tema è il rispetto perché chiunque sarà libero di manifestare la propria essenza e unicità senza paura del giudizio e senza maschere – prevede incontri, performance, concerti, spettacoli, mostre e attività per tutte le età e per tutti coloro che vogliono lasciarsi sorprendere.

Sarà articolato su quattro aree tematiche principali. Il fossato della rocca roveresca si trasformerà in un mondo dove potranno coesistere la fantascienza di Star Wars, le bizzarrie dello Steampunk e l’epica atmosfera medievale de “Il Signore degli Anelli”. Nel sotterraneo della rocca, spazio alla magia con Harry Potter.

Piazza del Duca sarà il cuore pulsante di Utopica: un luogo interamente dedicato all’arte, dal fumetto all’illustrazione. Qui troveranno posto circa 30 artisti affermati e talenti emergenti, tra schizzi, stampe, dediche e confronti appassionati con il pubblico.

Il foro annonario diventerà il regno del gioco, grazie a un’area dedicata al gioco libero e all’esperienza condivisa, aperta a tutti, con tavoli gioco, dimostrazioni e attività da tavolo, di ruolo, di miniature, di carte, pensate per stimolare la socialità e la creatività. Non sarà necessario essere dei giocatori esperti: chiunque potrà giocare. Ci sarà la possibilità di partecipare a tornei, a iscrizione gratuita, e sarà anche possibile cimentarsi con nuove tipologie di giochi, mai presentati prima. Prevista anche un’area cinema dedicata a film, serie TV, doppiaggio, videogiochi, fumetti e anime.

Il manifesto del festival fantasy “Utopica” a Senigallia è firmato da Maurizio Manzieri

Nell’area principale che sarà allestita in piazza Simoncelli, una sorta di spazio di connessione tra mondi fantastici, saranno ospitati ogni giorno concerti, show, esibizioni artistiche, performances. Dal rock delle sigle cult dei cartoni animati ai duelli magici, fino ai viaggi musicali tra videogame e mitologia, il palco principale di Utopica sarà una celebrazione della creatività in tutte le sue forme: musica, cosplay, teatro, danza, illusionismo e molto altro ancora con artisti, icone delle sigle TV, performer internazionali e tanti ospiti.

Presenti varie associazioni italiane cosplay, pronte a colorare il centro storico con raduni e parate, a cui aggiungere le installazioni sull’universo di Star Wars per selfie, e poi attività interattive come la caccia al tesoro tecnologica con QR code, enigmi e contenuti digitali, e il quiz de Il Cervellone a tema fantasy e fantascientifico. Spazio poi ad altre realtà sociali locali come la Croce Rossa Italiana – comitato di Senigallia, con attività dedicate alla salute, alla sicurezza e alla protezione civile.

Incuriosito si è detto il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti che ha sottolineato, assieme all’assessora al turismo Simona Romagnoli, l’importanza di Utopica per il panorama cittadino: «Un evento che rappresenta una straordinaria opportunità di valorizzazione culturale, turistica e sociale per il nostro territorio. Senigallia si conferma ancora una volta come palcoscenico ideale per iniziative innovative e di respiro internazionale».

Info e programma: www.utopicafantasyfestival.it.