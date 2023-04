Urto auto-bici a Senigallia, ciclista 35enne all’ospedale in codice rosso

SENIGALLIA – Questo pomeriggio, alle ore 17 circa, in via Sanzio è avvenuto un incidente stradale fra una bicicletta e un’automobile Lancia Y. Entrambi i veicoli stavano percorrendo la statale Adriatica in direzione sud, quando si sono urtate lateralmente, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul luogo del sinistro.

Ad avere la peggio la ciclista, una signora straniera di 35 anni, che è stata trasportata, in codice rosso, all’Ospedale regionale di Torrette. Alla guida della Ypsilon c’era una senigalliese di 65 anni, che si è immediatamente fermata per soccorrere la ciclista.Scarse le ripercussioni sul traffico.