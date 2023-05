Urta due auto in sosta: denunciato 75enne ubriaco a Senigallia

SENIGALLIA – Urta con l’auto due vetture in sosta e dagli accertamenti si scopre che guidava ubriaco. È quanto avvenuto nei giorni scorsi nel piazzale della Libertà, davanti alla Rotonda di Senigallia, dove sono intervenuti gli agenti della polizia locale per chiarire la dinamica del sinistro stradale.

Tutto si è registrato poco prima delle 18 quando una Nissan X Trail, proveniente da piazzale della Libertà, nell’effettuare la curva a ridosso della linea ferroviaria, ha urtato con la parte anteriore del proprio veicolo la fiancata di una Lancia Ypsilon e poi lo sportello di una Fiat Panda, entrambe in sosta.

Dagli accertamenti svolti prima con il precursore e, successivamente con l’etilometro, il conducente, un 75enne di Perugia, è risultato positivo all’alcol : aveva un tasso alcolemico pari a circa il doppio di quello consentito per legge e sarà, pertanto, denunciato all’Autorità giudiziaria.

La polizia locale ricorda che l’art.186 del Codice della strada prevede l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.