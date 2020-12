Unione dei Comuni Le terre della Marca Senone, pubblicato il bando per i buoni spesa alimentari

SENIGALLIA – Il Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 il 30 novembre ha deliberato l’approvazione dell’avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa una tantum per il territorio dell’Unione dei Comuni “Le terre della Marca Senone”, che comprende i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli.

L’attuale misura è regolamentata dal D.L. 23 novembre 2020, n. 154 art. 2, recante misure di solidarietà alimentare, che prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro in favore dei Comuni italiani, da utilizzare secondo le modalità previste dall’ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione Civile.

L’importo per il territorio dell’Unione sarà di 458.679,48 euro (oltre al contributo di 25.000,00 euro previsto dal Comune di Senigallia con risorse proprie).

Il bando prevede l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali accreditati (il cui elenco è in elaborazione presso gli Uffici dell’Unione dei Comuni) ed è stato concepito per realizzare due obiettivi: immediatezza dell’intervento; individuazione dei beneficiari coerente con le finalità del provvedimento.

Seguendo i criteri sopra indicati, la richiesta potrà essere presentata dai cittadini residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” che nel mese di novembre 2020 abbiano avuto una riduzione e/o una interruzione dell’attività lavorativa, dipendente e/o autonoma oppure che, in alternativa, alla data di presentazione della domanda si trovino in uno stato di disoccupazione /inoccupazione.

Ci sono poi ulteriori requisiti legati alla situazione reddituale e alle disponibilità bancarie e postali dell’intero nucleo familiare di appartenenza.

L’entità del buono spesa erogato è correlato al numero dei componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia anagrafico rilasciato dal Comune di residenza.

Il bando si è aperto il 1° dicembre 2020 alle ore 14 e si chiuderà l’11 dicembre 2020, sempre alle ore 14; l’attribuzione dei buoni spesa per tutti gli aventi diritto inizierà entro il 22 dicembre 2020 ed i buoni erogati saranno spendibili fino al 28 febbraio 2021.

Tutte le procedure avverranno attraverso il collegamento ad una piattaforma telematica dedicata e l’accredito del buono spesa avverrà sul codice fiscale del beneficiario.

Qui il link per accedere alla misura: https://leterredellamarcasenone.sicare.it/buonispesa/buonispesa_domanda.php.