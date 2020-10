Un dipendente positivo, la pizzeria a Senigallia chiude

SENIGALLIA – Un dipendente è positivo, la pizzeria chiude temporaneamente. Succede a Senigallia, dove il locale “Mezzometro” ha registrato un caso di positività tra il suo staff. A comunicarlo è proprio la direzione del ristorante situato sul lungomare Da Vinci al Ciarnin.

Il messaggio sulla propria pagina Facebook è stata questo: «A seguito di un caso di positività nel nostro staff, nel rispetto delle norme anticovid, Mezzometro di Senigallia rimarrà temporaneamente chiuso. Abbiamo a cuore prima di tutto la salute dei nostri clienti e per questo ci siamo sempre attenuti scrupolosamente alle procedure di sanificazione e ai protocolli per garantire il massimo della sicurezza all’interno dei nostri locali. Stiamo procedendo a tutte le verifiche del caso, per poter comunicare quanto prima la riapertura del ristorante».

Tutto il personale dunque dovrà sottoporsi al tampone per scongiurare un focolaio di covid-19 a Senigallia, mentre per il ristorante ci sarà la sanificazione. Solo dopo tali passi e in mancanza di nuovi casi positivi, si potrà riaprire.

Ma intanto la comunicazione da parte dello staff è stata apprezzata sui social, tra incoraggiamenti e complimenti per la serietà dimostrata in tale situazione. Anche i clienti degli ultimi giorni potranno contattare il proprio medico e valutare se sottoporsi agli accertamenti.