Un anno di notizie su Senigallia e i comuni delle vallate Misa, Nevola e Cesano, da ripercorrere insieme

SENIGALLIA – Un altro anno di notizie è passato, con il covid-19 che ha notoriamente occupato parecchio posto nel nostro giornale. Quella che vi proponiamo è una carrellata dei fatti più salienti del 2021 che si sta concludendo.

L’inizio non è stato dei migliori, alle prese con la pandemia da coronavirus in tutti i borghi della vallata Misa, Nevola e Cesano. A Partire da Ostra e Barbara e con i sindaci costretti a continui appelli sul rispetto delle norme anti contagio. Contagi che hanno causato focolai nelle case di riposo. Sempre legata al tema l’iniziativa #ioapro dei ristoratori, che però ha riscosso pochissimo successo nel senigalliese e dintorni. Nei primi giorni dell’anno era scomparso Furio Durpetti, ex consigliere comunale, poi assessore e per anni presidente della Gestiport, la società che gestisce i servizi portuali senigalliesi. Contestualmente al via alle vaccinazioni nelle realtà socio assistenziali per anziani, a Trecastelli veniva sequestrato il canile dov’era scoppiato un enorme focolaio di brucella canis, con oltre 800 animali coinvolti, molti dei quali moriranno. Vicenda che non è ancora conclusa. A fine gennaio termina il “lavoro” del covid hotel sul lungomare di Senigallia, complice il calo di contagi e positivi che si registra un po’ in tutto il paese; la città e la stessa nazione è in lutto prima per l’ex sindaco e parlamentare socialista Giuseppe Orciari, poi per lo scrittore Maurizio Liverani. Intanto scoppiano anche le polemiche per il personale insufficiente all’ospedale di Senigallia, che serve un bacino d’utenza di quasi 100mila persone.

Anche il fiume è un grande protagonista con i lavori che, a più riprese, ci accompagneranno per tutto il 2021, così come la campagna vaccinale. Un anno intenso anche per quanto riguarda i lavori pubblici, con la nuova amministrazione comunale a guida Olivetti che annuncia una serie di opere, mentre l’assessore regionale all’ambiente Stefano Aguzzi, dal canto suo, promette la difesa della costa senigalliese e la messa in sicurezza del fiume Misa. Il 18 febbraio il crollo delle mura di Corinaldo, uno dei borghi più belli d’Italia, ha costretto all’evacuazione una decina di famiglie, mentre a Montemarciano si dà avvio ai lavori al PalaMenotti, inagibile dopo il raid dei vandali di alcuni mesi prima e si polemizza per la questione della bretella all’autostrada A14. Si moltiplicano nel frattempo gli avvistamenti dei lupi e soprattutto gli attacchi al bestiame, compresi gli animali domestici, altro tema che sarà molto frequente durante l’anno.

Primi annunci per l’estate senigalliese: confermato il Summer Jamboree anche se in versione ridotta, mentre anche in città di parla di carenza di vaccini e a Corinaldo si avvia la messa in sicurezza delle mura crollate. A Ostra arrivano tre milioni per la costruzione della nuova scuola media Menchetti. Una tragedia scuote Senigallia: un ragazzo di 27 anni, Loris Pasquini, perde la vita per un colpo di pistola sparatogli dal padre al culmine di una lite. A Senigallia, oltre ai fatti di cronaca, si parla anche della cittadinanza onoraria negata a Patrick Zaki. Contro le disposizioni di chiusura delle attività commerciali va in scena una protesta a Montecitorio, a cui partecipano anche imprenditori senigalliesi, replicata poi a Senigallia. Sul fronte cultura, Lorenzo Cicconi Massi, viene premiato come maestro della fotografia italiana 2021. Dopo il restyling di via Garibaldi, la giunta annuncia prima un ambizioso progetto di sicurezza urbana con la videosorveglianza in vari punti della città e poi la sperimentazione sui certificati anagrafici in tabaccheria, mentre scoppia la polemica per la vicenda CaterRaduno. Scritte diffamanti compaiono su alcuni muri di Senigallia nei confronti di tre consiglieri di FdI, dando il via alle indagini della Polizia. Dalle case di cura e strutture per anziani parte l’allarme per il sistema socio-sanitario regionale «a rischio». Intanto prosegue la vicenda del canile di Trecastelli, con le associazioni animaliste che denunciano gravi ritardi da parte delle istituzioni. Il caso finisce anche in Parlamento.

In zona Cesano arrivano le buone notizie tanto attese dagli allevatori e dai residenti che avevano protestato contro il possibile insediamento di una realtà produttiva del gruppo Fileni con l’addio definitivo all’ipotesi di progetto. A Senigallia invece si ricorda l’alluvione del 2014 nel periodo in cui calano contagi e quarantene. Sul fronte turismo, nella perla dei monti prende corpo il progetto “Arcevia en plein air” per unire cultura alla fruizione rispettosa dell’ambiente; la spiaggia di velluto invece esulta per la doppia bandiera blu. A maggio scoppia il caos della fondazione Città di Senigallia tra conti in rosso e cda che si dimette a sei mesi dall’insediamento. Continuano invece gli incidenti stradali: uno di questi causa il decesso di un centauro 57enne (https://www.centropagina.it/senigallia/gravissimo-incidente-contro-auto-motociclista-morto-senigallia/), così come più avanti succederà con la ciclista Jennifer Fiori e lo scooterista Massimo Panni.

Si portano a termine i lavori sulla spiaggia in vista dell’estate con la conferma del Caterraduno tramutato in Catertour. Sempre sul lungomare, si avvia una riqualificazione attesa (e criticata) da tempo, quella alle ex colonie Enel. Si apre intanto ad Ancona il processo bis per la strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. Con la bella stagione tornano anche i poco graditi atti vandalici in spiaggia, ai danni degli stabilimenti balneari che chiedono più controlli. Non solo grandi eventi: sulla spiaggia di velluto e precisamente sul pattinodromo delle Saline arrivano gli Italian roller games con vari atleti a fare incetta di medaglie. Sul fronte musicale a Senigallia prende forma la prima edizione del festival internazionale del fado, mentre nell’entroterra ripartono le stagioni culturali estive.

Ormai è estate piena e in città si parla di tenere aperti gli stabilimenti anche dopo le ore 21, ma il covid avanza e compaiono i primi casi di variante delta nelle Marche . Altra conferma tra gli eventi estivi: gli XMasters riaccendono la passione per gli sport non convenzionali. A fine giugno altra tragedia nel senigalliese dove un giovane muore travolto da un treno.

Luglio è il mese in cui debutta il green pass , la certificazione verde che condizionerà le vite in tutta Italia, presa a modello da altre nazioni; ma è anche il mese in cui rinasce ponte II Giugno dopo la ricostruzione, intitolato agli Angeli dell’8 dicembre 2018 e in cui non si ferma la solidarietà delle Brigate volontarie per l’emergenza. All’allevamento di Trecastelli è emergenza nell’emergenza: alla brucellosi si aggiunge la parvovirosi ed è strage di oltre 30 cani e le associazioni animaliste scendono di nuovo in campo chiedendo un tavolo tecnico col ministero.

Arrivano poi le bandiere arancioni per Corinaldo e Ostra , altra conferma della qualità della proposta che arriva dalla vallata del Misa e Nevola. La stessa città gorettiana sarà poi protagonista dei podcast di Lonely Planet, la nota guida turistica. Tra turismo e cultura si dividerà invece palazzo Gherardi, storica sede del liceo classico Perticari: per la sua riqualificazione arriveranno ben 5 milioni di euro che serviranno ad adibirlo a centro studi su città e tutela del territorio, ma anche sull’innovazione e lotta ai cambiamenti climatici. Tra le proposte anche quella di adibire un piano per un ostello per i giovani, con spazi anche per il co-working. Altro investimento per la spiaggia di velluto è quello sulla fibra ottica, con interventi per 6 milioni di euro. Continua l’estate e, tra le problematiche covid e le polemiche per i manifesti no vax, si inizia a parlare del nuovo anno scolastico alle prese con classi pollaio e il nodo trasporti pubblici. Nella vicina Marotta scoppia una maxi rissa che vedrà aggrediti anche i carabinieri; dall’altro lato, a sud, invece, Montemarciano è di nuovo alla prese con forti erosioni e il sindaco Bartozzi incontra l’assessore regionale Aguzzi. A fine agosto il lutto per l’ex primario Diego Cingolani morto in una tragica caduta in Alto Adige e poi le dimissioni del cda della fondazione Città di Senigallia che avranno uno strascico importante di commenti politici fino alla fine del 2021.

A settembre ancora cronaca con la morte della ciclista Jennifer Fiori in un incidente stradale lungo la Corinaldese, poi con l’investimento – risultato mortale dopo alcune settimane – di una donna in viale dei Pini e infine con altri incidenti più o meno gravi che hanno evidenziato la pericolosità di certe strade senigalliesi. Settembre mese anche del via alle lezioni scolastiche con un lieve calo tra gli alunni e edifici datati, del dramma umanitario in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe Usa, mentre dopo le cd. casette dei pescatori, trova un acquirente anche l’area ex Italcementi in zona portuale. Ritornano anche le ondate di maltempo che causano disagi e riversano tonnellate di detriti in strada e in spiaggia. Scoppia intanto anche la polemica per le piste ciclabili senigalliesi, anche se il tema non vede tutti d’accordo; nel frattempo tornano le auto su ponte Angeli dell’8 dicembre 2018 da cui mancavano dal 2016. Persino l’Anpi nazionale si mobilita per tutelare l’area di Monte Sant’Angelo, dichiarando la propria contrarietà al ripristino delle estrazioni ipotizzate dalla Provincia di Ancona, mentre la giunta senigalliese annuncia i lavori alle “storiche” frane di Roncitelli.

Dopo l’assalto alla Cgil, anche a Senigallia viene chiesto lo scioglimento di Forza Nuova; l’entroterra fa i conti con continui blitz dei ladri. Arriva la giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne e il corso di Senigallia viene coperto di ombrelli colorati tra le critiche. Ombrelli che poi lasceranno il posto alle luminarie natalizie. Prima però c’è tempo per una nuova ondata di casi covid che fa ripiombare il territorio senigalliese in un incubo: arriva netta la richiesta di velocizzare la somministrazione delle terze dosi vaccinali mentre si moltiplicano gli appelli dei sindaci alla responsabilità. Nonostante sia autunno inoltrato, tornano alla ribalta le concessioni balneari: il Consiglio di Stato ne accorcia alla fine del 2023 la durata gettando nella preoccupazione centinaia di imprese e famiglie. Il maltempo torna protagonista in diverse occasioni che portano oltre ai disagi anche alla chiusura delle scuole: esondazione sfiorata poi a dicembre solo per pochi centimetri.

Acqua in primo piano anche per il processo all’ex sindaco Mangialardi e altre personalità senigalliesi per la vicenda della piscina Saline affidata senza bando pubblico, mentre tre ex assessori vengono assolti. Monta la protesta – iniziata mesi prima – delle strutture socio assistenziali senza ristori regionali, ma l’Asur è impegnata anche sul fronte eutanasia: arriva l’ok dal Comitato Etico Asur al suicidio assistito per Mario, tetraplegico marchigiano. E’ il primo caso in Italia. Per la nuova stagione sportiva vengono riviste le tariffe degli impianti comunali, il che fa infuriare le società senigalliesi. Un altro incidente mortale, ancora sulla provinciale 12 Corinaldese, riaccende la questione della sicurezza in strada mentre la città fa i conti con nuovi casi di positività e un’enorme sequenza di quarantene che la fa balzare quasi in cima alla classifica regionale delle città più colpite dalla quarta ondata covid. Rinnovati presidente e consiglio provinciale dorico, mentre si accendono le luminarie per il via allo shopping natalizio che non decolla: l’aumento dei casi costringe ad annullare alcuni eventi per il capodanno.

Il resto è storia recente…