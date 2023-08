Ubriaco al volante, non aveva mai conseguito la patente: multa e denuncia a Senigallia

Si tratta di uno dei soggetti finiti nella rete dei carabinieri: in un fine settimana sanzioni per 6300 euro

SENIGALLIA – Fine settimana di controlli stradali lungo tutta la spiaggia di velluto per contrastare l’abuso di alcol e droghe e le condotte pericolose al volante di autoveicoli. Solo nella città di Senigallia, in tre giorni, da venerdì a domenica, sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 6300 euro.

Particolarmente rilevante la serie di violazioni commesse da un 19enne lombardo, fermato alle ore 5 del mattino sul lungomare Alighieri mentre era alla guida di un mezzo preso a noleggio in compagnia di amici. È stato controllato dai militari del nucleo operativo e radiomobile per l’andatura irregolare del veicolo che viaggiava contromano. Sottoposto a controllo con etilometro, il conducente è stato pizzicato con un tasso di 1,03 g/L e denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Già questo motivo gli è valso il ritiro della patente ma i provvedimenti non sono terminati qui perché lui non aveva mai conseguito la licenza di guida per cui è stato sanzionato anche per guida senza patente e guida contromano.

Oltre a lui sono stati sanzionati per ubriachezza molesta due uomini. Il primo è stato controllato domenica notte, 20 agosto, a Montemarciano dove alcuni residenti avevano segnalato una persona che dava fastidio. L’uomo, un 49enne residente in Provincia di Ancona, stava litigando con alcune persone perché in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcool, ed è stato sanzionato con multa. Stessa cosa è successa nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 agosto a Senigallia. È stato controllato un 41enne residente a Fano che stava creando fastidio in luogo pubblico, anche lui alterato dall’assunzione di alcool e quindi multato.