Ubriaco, provoca un tamponamento a Senigallia e scappa: denunciato

Un 53enne di Falconara è finito nei guai grazie alle indagini dei carabinieri. A Corinaldo altro intervento per un 49enne del posto che guidava con patente revocata sempre per guida in stato di ebbrezza

SENIGALLIA – Causa un tamponamento, poi si dà alla fuga e alla fine si scopre che era ubriaco. Questa la vicenda avvenuta ieri sera, 16 febbraio, sulla statale Adriatica all’altezza della frazione di Marzocca. A sbrogliare la matassa ci hanno pensato i carabinieri che sono intervenuti per i rilievi di un incidente che ha visto coinvolte tre vetture. Ma non è l’unico problema affrontato dagli operatori che sono stati impegnati anche a Corinaldo.

L’episodio senigalliese è cominciato intorno alle 20:30, quando una Volkswagen Polo – stando alle informazioni diramate dai Carabinieri – ha tamponato una Fiat Panda; anche un Land Rover è stato coinvolto nel sinistro stradale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita ma il conducente della vettura che ha causato il tutto, si è dato alla fuga senza farsi identificare dai militari del nucleo operativo e radiomobile.

Immediatamente sono scattate le ricerche che hanno dato esito positivo e l’uomo, un falconarese di 53 anni, è stato rintracciato in zona Cesanella: sottoposto all’alcoltest, il risultato è stato quello di un valore di molto superiore al consentito, ben 2,69 g/l. Per questo motivo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con patente ritirata.

Sempre nella serata di ieri, 16 febbraio, un uomo è stato sorpreso a Corinaldo mentre guidava una Smart nonostante la patente revocata. Si tratta di un 49enne del posto che era già finito nei guai per lo stesso problema: alcuni mesi fa, infatti, era stato sanzionato per guida senza patente perché gli era stata revocata dalla Prefettura dopo essere stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza nel 2021. Essendo dunque recidivo, è scattata la denuncia penale alla Procura di Ancona. L’auto è stata sequestrata amministrativamente ma, dato che la revisione era scaduta, il 49enne è stato sanzionato anche per questa violazione.