Ubriaco molesto, ennesima lite al Foro Annonario di Senigallia

Un 30enne di orgine ucraina è stato denunciato per lesioni e ricettazione. L'uomo, in preda ai fumi dell'alcool, ha aggredito un 50enne a cui è stato sottratto il cellulare

SENIGALLIA- Ieri sera, 15 febbraio, è stato necessario l’intervento di due volanti della polizia per riportare la normalità al Foro Annonario dove un ubriaco ha infastidito alcuni clienti di un locale.

Si tratta di un 30enne ucraino che è stato denunciato per ricettazione e lesioni.

Il giovane, dopo avere spintonato alcune persone che si trovavano in prossimità di un locale, si è scagliato contro un 50enne colpendolo. Tra i due è scaturito uno scontro e il giovane ubriaco è finito a terra, mentre gli altri presenti si sono allontanati per evitare ulteriori zuffe.

Il 50enne si è reso conto di non avere più il cellulare e gli agenti, arrivati sul posto per riportare la situazione alla normalità, attraverso l’uso di un’applicazione, sono riusciti ad individuare la posizione del telefonino che veniva segnalato al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. I poliziotti hanno trovato il 30enne in attesa, che, si era recato in ospedale per medicarsi dopo la lite.

Dopo essere sottoposto alle cure, l’uomo è stato denunciato.