Ubriaco sul lungomare di Senigallia, denuncia e patente ritirata

SENIGALLIA – Un 27enne toscano è finito nei guai per aver bevuto prima di mettersi alla guida. L’accertamento è avvenuto questa notte, 12 agosto, poco dopo le ore 2:30, quando è stato intimato l’alt al conducente di un’autovettura Mercedes che procedeva su lungomare Alighieri.

I controlli dei carabinieri della compagnia senigalliese hanno permesso di notare subito i sintomi legati all’assunzione dell’alcool. È stato quindi sottoposto ad accertamento con etilometro ed è stato rilevato un tasso di 1,73 g/l.

Per il ragazzo, classe ‘94, residente a Prato, è scattata quindi la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Come previsto dalla legge, gli è stata anche ritirata la patente di guida.