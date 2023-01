Litiga con la fidanzata poi danneggia con un martello auto e cartelli stradali: denunciato

SENIGALLIA – Notte di follia quella vissuta poche sere fa, quando un uomo ubriaco, dopo aver litigato con la fidanzata, ha preso un martello e danneggiato auto e cartelli stradali. Tutto sotto lo sguardo impaurito della giovane ma anche di alcuni testimoni e residenti che hanno chiamato il 112.

L’episodio è iniziato poco prima della mezzanotte quando è stato segnalato un giovane uomo che dava in escandescenze, sfogando la propria rabbia contro le auto in sosta e la segnaletica stradale. Gli agenti del Commissariato cittadino sono intervenuti velocemente in zona ospedale, ma l’autore si era già allontanato in auto a forte velocità: solo il pronto intervento ha permesso di fermarlo poche centinaia di metri dopo.

Dagli accertamenti è emerso che il 30enne alla guida del mezzo, un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine, aveva sul sedile proprio un grosso martello col quale erano stati arrecati danni ad auto in sosta e alla segnaletica stradale. Agli operatori ha dichiarato di essersi allontanato dopo aver litigato in modo acceso con la propria fidanzata.

Dati i sintomi dell’ebbrezza alcolica, è stato sottoposto all’etilometro: quasi 2gr/lt il tasso alcolemico nel sangue. Da qui la denuncia per guida in stato d’ebbrezza, il ritiro della patente di guida e la successiva denuncia per porto abusivo di armi e danneggiamento aggravato.