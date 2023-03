Ubriaco, insulta gli agenti di Polizia a Senigallia: denunciato e multato

SENIGALLIA – Ubriaco, oltraggia i poliziotti che l’avevano fermato per un controllo e viene denunciato. Questo quanto avvenuto qualche giorno fa nella centralissima piazza Saffi. Tutto è cominciato con un normale controllo di due giovani che, alla vista della Polizia, si sono divisi andando in direzioni opposte.

Gli agenti li hanno fermati e identificati entrambi; mentre uno non ha dato problemi, l’altro è apparso subito molto irritato dal controllo e in evidente stato di ubriachezza alcolica. Classe 1996 e residente in Lombardia, il 27enne si è mostrato immediatamente poco collaborativo e ostile nei confronti degli operatori di Polizia, rifiutando anche di farsi identificare e offendendo, in modo ripetuto, gli operatori.

L’altro ragazzo – un 24enne di Senigallia già noto con precedenti in materia di stupefacenti – ha provato a calmare l’amico dato il suo atteggiamento aggressivo ma senza riuscirvi: il 27enne lombardo ha infatti continuato ad aggredire verbalmente gli agenti alla presenza di numerosi passanti che ne sono rimasti impauriti.

Da qui sono scattate prima la sanzione per manifesta ubriachezza e, in secondo luogo, la denuncia per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti, dati anche i precedenti in materia di droga, sono state avviate le procedure per l’applicazione della misura di prevenzione personale del divieto di ritorno sul territorio del comune di Senigallia.