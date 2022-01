Ubriaco, infastidisce i clienti di un bar: multato un 40enne a Senigallia

L'uomo, già noto per dei precedenti, ha anche insultato i poliziotti e gli operatori sanitari intervenuti in un locale sulla statale Adriatica nord

SENIGALLIA – Molesta alcuni clienti di un bar poi insulta gli agenti e gli operatori del 118. Pomeriggio caotico quello di ieri, 3 gennaio, in un bar sulla statale Adriatica nord, a Senigallia, dove un 40enne è stato sanzionato dalla Polizia. Tutto è cominciato con la segnalazione al commissariato di una persona che aveva infastidito gli avventori.

Giunti sul posto i poliziotti hanno visto l’agitazione dell’uomo, già noto per diversi precedenti, il quale riferiva di un’aggressione subita nei pressi del bar, mostrando i segni delle escoriazioni in alcune parti del corpo. La sua versione però non coincideva con quella del titolare che negava potesse esservi stato un episodio all’interno, mentre all’esterno alcuni clienti erano stati infastiditi.

Il 40enne era in preda ai fumi dell’alcol e ha cominciato a inveire contro i poliziotti e contro gli operatori sanitari intervenuti sul posto. Portato all’ospedale, si è allontanato senza attendere le cure del caso, ricevendo in cambio una sanzione per lo stato di ubriachezza. Nei suoi confronti è stato avviato anche l’iter per l’applicazione, da parte del questore di Ancona, della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane ed in particolare ai locali pubblici.