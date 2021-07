Ubriaco alla guida del motorino, giovane di Castelbellino denunciato a Senigallia

Un 20enne della Vallesina è finito nei guai grazie ai controlli notturni dei carabinieri ai quali non sono sfuggiti i comportamenti tipici di chi ha bevuto

SENIGALLIA – Un giovane di Castelbellino è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza. L’episodio è avvenuto questa notte, 14 luglio, quando il ragazzo transitava a Senigallia a bordo di un motorino 50 cc.

A controllarlo sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, impegnati in una serie di controlli intensificati in questo periodo estivo. Il 20enne alla guida del ciclomotore manifestava i sintomi dell’assunzione di alcol per cui i militari hanno proceduto con un accertamento ulteriore attraverso l’etilometro.

Dal testo alcolemico è risultato che il giovane era ubriaco alla guida: il sistema ha rilevato infatti un tasso di 1,95 grammi/litro. Da qui i provvedimenti del ritiro della patente e della denuncia all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.