Senigallia: ubriachi disturbano i clienti di un locale, denunciati

I carabinieri sono intervenuti in un locale del centro storico dove due bengalesi discutevano a voce alta, incuranti dei presenti. I due sono stati contravvenzionati per ubriachezza molesta

SENIGALLIA- I carabinieri sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri in un locale per sedare una discussione tra il proprietario e due clienti che, in preda ai fumi dell’alcol disturbavano le persone presenti all’interno del negozio di kebab in centro storico dov’erano presenti anche alcuni bambini.

I due, entrambi bengalesi e 31enni, discutevano a voce alta, incuranti delle altre persone presenti. Il titolare li ha invitati più volte ad abbassare i toni ma i due hanno iniziato ad inveire contro l’uomo e ne è nata un’accesa discussione che è proseguita fuori dal locale fino all’arrivo dei carabinieri.

I militari hanno provveduto ad identificare le persone presenti: i due clienti, entrambi visibilmente ubriachi, sono stati sottoposti ad alcooltest e risultati con un tasso alcolemico pari a 1,38 gr/lt e 1,44 gr/lt. Entrambi sono stati contravvenzionati per ubriachezza molesta e dovranno pagare complessivamente la somma di 204 euro.