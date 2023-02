Ubriachi in centro o al volante, due denunce a Senigallia

Una donna, completamente alticcia, è stata deferita per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, mentre un giovane è finito nei guai per guida in stato di ebbrezza

SENIGALLIA – Una donna ubriaca denunciata dalla Polizia, due automobilisti finiti nei guai grazie ai controlli dell’Arma dei carabinieri. Questo l’esito degli ultimi servizi sul territorio disposti per garantire la sicurezza della popolazione senigalliese.

Il primo intervento è stato effettuato ieri pomeriggio, 27 febbraio, a Ostra: qui i militari hanno fermato per un controllo stradale un giovane 23enne residente nello jesino che guidava la sua auto. L’atteggiamento sospetto ha dato il via a una perquisizione da cui è emerso che aveva con sé 2 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato alla Prefettura di Ancona una persona per uso personale di sostanze stupefacenti. Come sanzione aggiuntiva, gli è stata ritirata la patente di guida.

Polizia a Senigallia: la volante del Commissariato

In serata, invece, è toccato a una volante del Commissariato di Senigallia intervenire in un locale pubblico del centro: qui una donna, visibilmente ubriaca, non solo parlava a fatica e in modo poco comprensibile ma si muoveva anche con difficoltà fino a molestare i clienti e creare situazioni di pericolo. Alla richiesta degli agenti ha dapprima fornito le sue generalità ma, poco dopo, ha iniziato a insultare gli operatori e spingerli perché la lasciassero stare. E’ stata allontanata dal locale fino a che non è tornata la calma ma ciò non è bastato a evitare la sanzione per l’ubriachezza molesta e la denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Infine nella nottata è stato un 29enne di Senigallia a essere denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. I militari del nucleo operativo e radiomobile l’hanno controllato mentre viaggiava a bordo della sua autovettura: si è subito notato l’abuso di bevande alcoliche. Sottoposto a test con etilometro, si è scoperto poi che aveva un tasso di 1,27 g/L. Oltre alla denuncia, gli è stata ritirata la patente di guida.