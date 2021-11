Ubriaca contromano a Senigallia, urta un’auto in sosta e se la prende coi carabinieri

Serata di follia per una donna 40enne che è stata denunciata dai militari per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Ecco cosa ha fatto

SENIGALLIA – Procede contromano, urta un’auto parcheggiata, se la prende con i carabinieri intervenuti e infine viene denunciata. Serata di follia quella di ieri, 16 novembre, a Senigallia, nei pressi della nota rotonda a mare. Protagonista una donna di 40 anni in stato di agitazione.

L’episodio è avvenuto in serata, quando la donna stava percorrendo contromano un tratto di lungomare alla guida di una Fiat Punto. Poi l’urto contro una vettura parcheggiata da un turista sotto l’hotel Terrazza Marconi. L’incidente è stato segnalato da alcuni passanti ai carabinieri di Senigallia che sono intervenuti sul posto rinvenendo la donna in stato di agitazione.

Inizialmente ha opposto resistenza ai militari che procedevano per identificarla, poi ha rifiutato le cure del 118 chiamato in assistenza. Solo dopo un po’ di tempo gli operatori sono riusciti a portarla in caserma dove sono stati fatti ulteriori accertamenti. La donna, una 40enne di nazionalità russa, è stata sottoposta all’etilometro che ha rilevato un tasso di 2,89 g/l.

I carabinieri della stazione di Marzocca l’hanno quindi denunciata per guida in stato di ebbrezza e per resistenza a pubblico ufficiale; la macchina è stata sequestrata ai fini della confisca mentre la patente è stata ritirata.