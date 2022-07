Senigallia, tutto pronto per l’edizione 2022 del Summer Jamboree

SENIGALLIA – Il Summer Jamboree 2022 scalda i motori e si prepara a celebrare l’energia del Rock’n’Roll e lo farà dal 30 luglio al 7 agosto 2022. Dopo un anno di stop forzato (il 2020) e l’edizione 2021 con tante limitazioni e senza balli, ritornano finalmente al completo tutti gli ingredienti per ricreare quella magia festivaliera che caratterizza il Summer Jamboree. Ci saranno i grandi concerti ad ingresso gratuito con la partecipazione di artisti internazionali in esclusiva per una line up indimenticabile e finalmente il ritorno dei balli Swing e Rock’n’Roll in grandi spazi all’aperto allestiti per l’occasione.

Entusiasta il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti che alla presentazione del Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande d’Europa ha detto: «Il Summer Jamboree è l’evento clou dell’estate senigalliese, già partita molto bene dal punto di vista turistico. Voglio ringraziare gli organizzatori del festival Angelo Di Liberto e Alessandro Piccinini e la Regione Marche che, attraverso un maggior contributo quest’anno, ci ha permesso di mantenere in città il Summer Jamboree che è un appuntamento importante per tutta la regione a livello di ricaduta turistica».

«Ogni edizione è sempre stata importante per noi e i numeri lo dimostrano, ma quello che ci interessa migliorare ogni anno è il sentiment da parte del pubblico – ha riferito Alessandro Piccinini organizzatore del Summer Jamboree insieme ad Angelo Di Liberto -. Abbiamo sempre cercato di associare al festival un’esperienza positiva e coinvolgente, sia per gli aficionados che per coloro che lo approcciano per la prima volta. Un momento positivo in tutti i sensi, dalla fruibilità del programma, all’accoglienza, fino all’accessibilità a tutti gli eventi in programma e questo ci ha distinto come evento di qualità, in cui si può stare bene e vivere una vacanza fuori dai luoghi comuni del divertimento. Ci aiutano a lavorare in questo senso la Regione Marche e il Comune di Senigallia grazie ai loro crescenti investimenti».

«Per quanto riguarda l’artistico, come ogni anno abbiamo voluto superarci e creare un programma dove non conta l’età, non conta essere un mito, ma in cui tutti meritano attenzione. Dal pianista appena diciottenne alla leggenda del rock’n’roll Chubby Checker che ha inventato anche balli come il twist e il limbo. Questa forbice di età ci dimostra come il festival possa andare avanti all’infinito, grazie anche alle band che fanno da trait d’union, come ad esempio gli Stargazers, che vengono a festeggiare al Summer Jamboree il loro quarantesimo anniversario, un one off mondiale perchè si riuniranno solo in occasione del festival – ha aggiunto Angelo Di Liberto -. Sul palco si alterneranno tutti i generi: dal jazz allo swing, dal doo-wop al rockabilly arrivando al surf. Ci sarà una line up incredibile anche per quanto riguarda il ballo con 47 insegnanti internazionali dal Giappone alla California». E aggiunge: «Ogni giorno è un giorno fantastico al Summer Jamboree, ma se devo consigliarne uno dico mercoledì 3 agosto con il concerto di Chubby Checker e tutti i giorni non può mancare una sosta anche in spiaggia con l’Hawaiian Beach sul Lungomare Mameli dove verranno distribuiti teli mare ecologici».

«Un evento internazionale partito come iniziativa di nicchia per poi trasformarsi nel corso degli anni nella data più attesa in Europa da tutti gli appassionati della musica e della cultura Americana degli anni ’40 e ’50 – ha sottolineato anche l’Assessore alla Cultura della Regione Marche Giorgia Latini –. Per la Regione Marche è importante sostenere manifestazioni del genere con risorse importanti, perché attraverso questi appuntamenti riusciamo a far conoscere la bellezza della nostra Regione a visitatori che arrivano da tutto il mondo. Soprattutto dopo gli anni del Covid ed il conseguente blocco delle attività, il messaggio che questa giunta guidata dal presidente Acquaroli vuole lanciare è proprio di grande di vicinanza a tutti coloro che si danno da fare per promuovere il nostro territorio con iniziative di eccellenza, come lo è appunto il Summer Jamboree».

Tra le novità in arrivo quest’anno Beach-side Record Hop raddoppiato:! sarà sia sul lungomare di Levante che su quello di Ponente.Insieme al tradizionale appuntamento diurno al Mascalzone sul Lungomare D. Alighieri dalle 12 alle 19 in quello che è divenuto negli anni un momento di ritrovo per tutti gli appassionati del Festival, ci sarà l’Hawaiian Beach sul Lungomare G. Mameli all’altezza del civico 93.

Quest’anno le suggestioni dell’Hawaiian Party si trasformeranno infatti nell’Hawaiian Beach. Al posto del grande evento in spiaggia del mercoledì notte, tutti i giorni sul lungomare Mameli un pezzo della spiaggia di velluto si trasformerà in un suggestivo scenario esotico. Il suono della risacca, la sabbia morbida e le good vibration Hawaiiane accoglieranno il pubblico del Festival tutti i giorni dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo serale per assaporare tutta la spensieratezza e l’allegria della vita rock and roll, a piedi nudi in riva al mare, con tanti DJ per farsi cullare dalle note e dalle onde con il meglio della musica anni ’40 e ‘50.

Ovviamente si potrà anche ballare su una grande pista allestita per l'occasione sotto vele ombreggianti e ogni giorno dalle 11 alle 12 lezione di ballo gratuite aperte a tutti. Hawaiian beach è realizzato con la collaborazione di Diciottozerozero pizza & co., Faro Bar, Casa del Costume, Pizzeus, Pink BEACH, Frontemare rosticceria, Sweet, Maitai Beach. Main guest dell'edizione 2022 la leggenda del Rock'n'Roll e padre del twist Chubby Checker, protagonista il 3 agosto DI UN GRANDE CONCERTO in cui si potranno ritrovare i suoi brani più famosi tra cui Let's twist again, The Twist e Limbo Rock.

Il suono della risacca, la sabbia morbida e le good vibration Hawaiiane accoglieranno il pubblico del Festival tutti i giorni dalle 10 fino all’ora dell’aperitivo serale per assaporare tutta la spensieratezza e l’allegria della vita rock and roll, a piedi nudi in riva al mare, con tanti DJ per farsi cullare dalle note e dalle onde con il meglio della musica anni ’40 e ‘50. Ovviamente si potrà anche ballare su una grande pista allestita per l’occasione sotto vele ombreggianti e ogni giorno dalle 11 alle 12 lezione di ballo gratuite aperte a tutti.

Sarà un programma ricco di iniziative in cui torneranno in grande stile gli appuntamenti tradizionali che costituiscono i must del Festival come Burlesque Cabaret, Music and Dance Show al Teatro La Fenice, Walk-in Tattoo tatuaggi tradizionali non stop quest’anno nell’ex pescheria del Foro Annonario, la Rock’n’Roll Revue del sabato sera con la Big Band di 20 elementi, Oldtimers Park con le Auto americane pre 1969 e una speciale esposizione di auto storiche Americane della collezione Fondazione Nicola Bulgari a cura dell’Automotoclub Storico Italiano, Rockin’ Village Vintage Market, in Piazza del Duca, Rocca Roveresca e Piazza Manni dove poter scovare l’abbigliamento vintage più ricercato, accurate riproduzioni, t-shirt e accessori ispirati agli anni ’40 e ’50, scarpe, cappelli, camicie, hawaiane, costumi da bagno, occhiali, ma anche strumenti musicali, vinili e oggettistica di ogni tipo, poster e cartoline vintage, targhe, gadget e tantissimi oggetti e memorabilia da collezione. E non possono mancare Dance Show e Dance e Boot Camp con i migliori ballerini e insegnanti della scena mondiale, nelle location di Rotonda a mare, Foyer Teatro La Fenice, Oratorio San Martino e Sala del Fico. Inoltre ogni giorno due lezioni di ballo gratuite e aperte a tutti: dalle 11 alle 12 all’Hawaiian Beach e dalle 18 alle 19 ai Giardini della Rocca Roveresca.