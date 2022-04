Turismo: Senigallia e Valmivola alla Bit di Milano

SENIGALLIA – Le valli Misa e Nevola si presentano alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo in corso a Milano fino a domani, martedì 12 aprile. E proprio domani, all’interno dello stand della Regione Marche, il nuovo soggetto turistico Val Mivola sarà protagonista di un incontro voluto da Regione e Unione dei comuni “Le Terre della Marca Senone”.

ValMivola è l’ultimo progetto nato nell’area senigalliese e dintorni e punta a rappresentare tutto il territorio compreso tra la valle del fiume Misa e quella del fiume Nevola e che comprende i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli.

La spiaggia di velluto (foto di Cristiano_Palazzini – Adobe Stock)

L’iniziativa si rivolgerà agli operatori turistici per presentare non solo il nuovo soggetto che fa megafono per il territorio tra la spiaggia di velluto e la perla dei monti, ma per illustrare il programma delle attività di valorizzazione dei percorsi turistici. Ne parleranno il presidente dell’Unione dei comuni Le Terre della Marca Senone Dario Perticaroli, il dirigente del servizio di promozione turistica dell’Unione Paolo Mirti e il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti.

Nel desk informativo presente alla Bit di Milano verranno distribuite in italiano-inglese: una brochure generale sulle eccellenze del territorio suddivise nelle sezioni mare, natura, sport, spiritualità, arte, eventi, archeologia, food e borghi ed una guida con tutta una serie di percorsi ciclabili che si snodano tra mare e colline lontano dal traffico del fondovalle attraversando splendidi castelli ed alcuni dei borghi più belli d’Italia.