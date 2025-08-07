Turismo, Ricci: «Prima parte di stagione moscia, Regione ha buttato milioni in Atim per il nulla»

PESARO – «Purtroppo l’avvio della stagione è un avvio molto moscio. Questo è quello che ci dicono in giro. Speriamo che la seconda parte della stagione vada meglio. Durante il tour tra le spiagge che sto facendo però i vari operatori turistici che sto incontrando mi raccontano di una stagione sottotono. Questo è preoccupante perché sul turismo abbiamo dei margini di crescita spaventosi. Siccome pare che uno dei motivi per cui questa stagione rischia di essere moscia sarebbe collegato al potere d’acquisto dei marchigiani che si è ridotto, noi scontiamo un problema strutturale che è quello di essere, purtroppo, la penultima regione d’Italia per presenze di turisti stranieri», così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche.

«Se il mercato interno è in difficoltà, il non essere attrezzati per avere una presenza di turisti stranieri maggiore ci penalizza. Perché le città d’arte in Italia sono piene di turisti stranieri anzi si pongono il problema di limitare il numero degli stranieri per un turismo più sostenibile. Per questo abbiamo margini di crescita incredibili. – dichiara Ricci – In questi anni hanno buttato milioni di euro in quel carrozzone dell’Atim che sarà la prima cosa che chiuderò una volta in Regione. Parliamo di soldi buttati in nulla a partire dalla campagna ‘Let’s Marche’ che non è stata capita nemmeno da chi l’ha fatta. – aggiunge – Noi dobbiamo puntare ad un turismo del buon vivere, della qualità della vita, ad un turismo culturale che valorizzi le nostre bellezze storiche e artistiche, che si affianchi al turismo gastronomico, ambientale e balneare. – conclude – Dobbiamo diventare una regione leader in Europa per la qualità della vita, perché il buon vivere che c’è nelle Marche non c’è da nessun’altra parte».