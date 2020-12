Turismo, morto l’albergatore Claudio Albonetti

SENIGALLIA – Un malore fatale. Questa la causa del decesso – sabato 26 dicembre – di Claudio Albonetti, albergatore e presidente di un’importante associazione nazionale della categoria. Un lutto che la spiaggia di velluto farà fatica ad assimilare tanto era l’impegno che le ha dedicato.

67 anni, Claudio Albonetti aveva gestito per anni l’albergo di famiglia, l’hotel International (mentre il gemello Universal è dei cugini) sul lungomare Mameli di Senigallia, ma importante è stata anche la sua carriera in Asshotel, l’associazione di categoria targata Confesercenti di cui è stato prima riferimento locale, poi regionale e infine eletto presidente nazionale.

Claudio Albonetti si è sentito male in casa, zona Vivere verde, ma per il 118 non c’era nulla da fare: il decesso intorno alle ore 18. Per oggi è stata fissata l’ispezione cadaverica che dovrà confermare le cause naturali del decesso che ha colto tutti di sorpresa. Una brutta sorpresa di santo Stefano. I funerali devono essere ancora fissati. Lo scorso anno era deceduto il padre Primo, pionere tra gli albergatori di Senigallia.