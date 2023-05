Senigallia ancora regina dell’Adriatico con la doppia bandiera blu

Per la spiaggia di velluto è il 27esimo riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education, ma anche il porto della Rovere brilla: 11esimo vessillo per l'approdo turistico

SENIGALLIA – Conquistata la 27° Bandiera Blu, la spiaggia di velluto è di nuovo al top tra le località balneari secondo la Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) che ha conferito oggi il simbolico vessillo. Anche per il 2023 Senigallia potrà fregiarsi della doppia bandiera blu perché ha infatti conquistato anche l’11° vessillo per gli approdi turistici.

Il riconoscimento arriva dopo la selezione delle località che hanno superato l’ok della commissione su ben 32 criteri da rispettare tra cui ovviamente la qualità delle acque, la gestione ambientale, ma anche i servizi portuali e la sicurezza delle spiagge, la presenza di spazi verdi e piste ciclabili, la disponibilità di contenitori distinti per la raccolta differenziata in spiaggia.

Il sindaco Massimo Olivetti ha commentato il 27° riconoscimento della Bandiera Blu affermando che «I risultati ottenuti sono il frutto del sinergico impegno profuso anche quest’anno dalla nostra amministrazione, dai dipendenti comunali, dagli operatori e dai cittadini tutti, suggellato oggi a Roma, alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, che ha mostrato grande attenzione per la nostra città. Un sentito ringraziamento al presidente della Fondazione FEE Italia Claudio Mazza».