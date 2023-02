Truffe sul web, due vittime a Ostra

OSTRA – Sono due le persone denunciate dai Carabinieri al termine delle indagini per truffe segnalate ai militari della Stazione di Ostra. Nei guai un 39enne e una 57enne di Roma che hanno approfittato della buona fede di due ostrensi a caccia di affari su Subito.it.

Il primo caso è quello relativo a un uomo che ha cercato e pagato una macchina fotografica sul noto portale di compravendite on line. Subito dopo il versamento di circa 500 euro, però, il truffatore 39enne di Roma si è reso irreperibile e non ha consegnato la merce pattuita.

Il secondo episodio riguarda invece un ostrense che aveva messo in vendita sul portale alcuni oggetti d’epoca. Era stato contattato da una donna che si era mostrata interessata all’acquisto. La truffa è consistita nel convincere la vittima a recarsi allo sportello bancomat ed effettuare alcune operazioni: anziché ricevere il denaro ha praticamente versato quasi 1000 euro su una carta prepagata in uso a una 57enne di Roma. Anche lei è stata denunciata dai carabinieri.

Un fenomeno tutt’altro che esaurito: gli stessi militari avvertono la popolazione che la maggior parte delle truffe on line segue queste modalità o molto simili. Da qui la necessità di sensibilizzare le persone perché facciano attenzione quando acquistano o vendono beni su internet per evitare di incappare in truffatori che collezionano denunce senza troppi pensieri. A ogni sospetto o per riconoscere quei segnali che potrebbero portare a una truffa, ci si può sempre rivolgere alle forze dell’ordine, consultare appositi decaloghi sul web o chiamare il 112.