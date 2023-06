Truffe, incontro a Ostra Vetere su conoscenza e prevenzione dei raggiri agli anziani

OSTRA VETERE – La prevenzione delle truffe, la sicurezza del paese e dei suoi residenti, la tutela degli anziani: questi i temi all’ordine del giorno nell’incontro di sabato 17 giugno al circolo sociale ricreativo in piazza della Libertà in collaborazione con il Comune e con l’Arma dei carabinieri.

L’iniziativa si è svolta alla presenza della vicesindaca del Comune di Ostra Vetere Giuseppina Codias, della comandante dei carabinieri della compagnia di Senigallia Francesca Romana Ruberto, del vicebrigadiere Andrea Schettino in servizio alla stazione carabinieri di Ostra Vetere e del presidente del circolo Gianfranco Cameruccio. Numerose le persone intervenute per trattare il tema sulla prevenzione delle truffe, cittadini e cittadine interessate ad ascoltare i consigli e i suggerimenti su come poter prevenire e contrastare i truffatori all’opera anche recentemente non solo a Senigallia ma anche nell’entroterra.

Durante l’incontro sono state spiegate dall’Arma le diverse modalità di raggiro a danno specialmente delle persone più anziane, e come i truffatori agiscono facendo leva sulla buona fede di quest’ultime. In ordine di tempo, l’ultimo episodio connesso a quest’ambito è stato il raggiro con cui due malviventi hanno con una scusa carpito la buona fede di un’anziana a Senigallia, che ha aperto loro la porta di casa ritenendoli tecnici intervenuti per riparare una perdita di acqua che non c’era. Con la richiesta di spostare i gioielli fino al termine dell’intervento – come se potessero bagnarsi e rovinarsi – hanno capito dove fossero nascosti prima e riposti temporaneamente i preziosi. E quando se ne sono andati, ovviamente non c’erano più.

Due le regole fondamentali, dunque, se si vogliono scongiurare o quantomeno ridurre i rischi connessi a questo fenomeno: diffidare degli sconosciuti, come si insegna fin da piccoli, e in special modo se fanno richiesta più o meno esplicita di denaro; essere pronti a chiamare il 112, numero unico di emergenza, per l’intervento immediato delle forze dell’ordine.