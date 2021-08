Truffe casa fantasma, ancora turisti beffati a Senigallia

SENIGALLIA – Ancora truffe sulla spiaggia di velluto, dove dei giovani turisti e una coppia lombarda sono rimasti senza la casa affittata per le vacanze estive. E’ successo nel caldo di ferragosto a Senigallia, dove continuano a mietere vittime alcuni escamotage ormai noti.

Il riferimento è appunto alla pratica di affittare una casa al mare o nei centri di villeggiatura tramite siti on line, senza rivolgersi quindi a degli intermediari come le agenzie immobiliari.

Quando sono arrivati a Senigallia, però, dei loro appartamenti affittati – con tanto di caparra versata, non c’era traccia. In un caso, ed è sempre più frequente, l’edificio esisteva e proprio al numero civico indicato, ma il proprietario – lì residente – non sapeva nulla della vicenda.

Per i giovani turisti e per la coppia della Lombardia non è rimasto altro che cercare una sistemazione in fretta e furia e con prezzi meno convenienti di quanto sperassero. Un’albergatrice sul gruppo facebook “Sei di Senigallia se…” ha raccontato di aver come ospiti presso la sua struttura alcune persone reduci da una truffa per un appartamento fantasma in via Rieti 102.

Non sempre però le cose hanno un lieto fine. C’è anche chi ha dovuto cambiare meta delle proprie vacanze. Il consiglio è sempre lo stesso: fare molta attenzione, soprattutto quando si tratta di offerte irrinunciabili e verificare l’esistenza dell’abitazione contattando commercianti o operatori balneari vicini alla casa scelta per trascorrere le vacanze. Inoltre, se possibile, contattare tramite gli elenchi telefonici i residenti per un’ulteriore conferma dell’affitto. O della truffa in atto, ma in anticipo.