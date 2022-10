Truffe agli anziani e non solo: incontri dei carabinieri nei comuni della vallata

CORINALDO – Svolto il primo incontro sul territorio per informare la popolazione sul fenomeno delle truffe agli anziani. L’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri, che a livello nazionale sta tentando di prevenire questa tipologia di reati mettendo in guardia le persone di età avanzata ma anche i loro familiari, si è tenuta anche a livello locale lo scorso 26 ottobre all’Acli di Corinaldo dove si sono radunate numerose persone. E un nuovo incontro è già in programma per domani, sabato 29 ottobre, a Castelleone di Suasa.

Al primo appuntamento, il primo di una serie di qui ai prossimi mesi, hanno partecipato la comandante della Compagnia carabinieri di Senigallia, Cap. Francesca Romana Ruberto, e il comandante della locale Stazione, il Lgt. C.S. Raffaele Gargamelli. Al centro dell’incontro informativo le varie modalità con cui i malviventi riescono a perpetrare truffe a danni di persone solitamente avanti con l’età, anziani ma non solo: anche persone più giovani finiscono nelle trappole. Per questo sono stati spiegati i principali modus operandi dei truffatori, ma anche quelli dei ladri che si introducono nelle abitazioni, e sono stati forniti vari consigli per proteggersi e non cadere vittima dei raggiri.

L’iniziativa dell’Arma dei Carabinieri verrà portata avanti, dato l’interesse suscitato, assieme ai vari enti locali di tutti i territori della Compagnia senigalliese (Barbara, Belvedere Ostrense, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montemarciano, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli e ovviamente Senigallia), in collaborazione con i parroci della Diocesi di Senigallia.

E subito infatti è già programmato il secondo incontro che, proprio in sinergia con l’amministrazione comunale e con la parrocchia SS. Pietro e Paolo, si terrà nei locali della chiesa di sant’Antonio in piazza Vittorio Emanuele II, a Castelleone di Suasa, sabato 29 ottobre alle 16.30. Anche in questo caso verranno ribadite dalla capitana Ruberto e dal vicebrigadiere Andrea Schettino, in servizio alla Stazione Carabinieri di Ostra Vetere, importanti indicazioni su come comportarsi davanti a possibili truffe, furti o raggiri sia all’interno delle proprie abitazioni che all’esterno.