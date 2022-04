Senigallia, truffa alla scuola del progetto Erasmus: due persone denunciate

SENIGALLIA – Truffa a una scuola spagnola coinvolta in un progetto Erasmus, due le persone denunciate dalla polizia. Le indagini sono partite a febbraio quando una professoressa di un istituto superiore iberico ha contattato il commissariato senigalliese per raccontare di essere stata vittima di una truffa mentre organizzava il viaggio, la permanenza e lo stage aziendale della durata di tre mesi a Senigallia.

Attraverso un sito internet aveva notato un annuncio per l’affitto di un appartamento sul lungomare Alighieri, al prezzo di circa 3.000 euro mensili. Tramite contatto telefonico, aveva poi contattato una signora che ha confermato la disponibilità chiedendo mille euro di caparra, saldata dall’istituto. Dopo pochi giorni però la donna si è resa irreperibile e la professoressa ha contattato un docente di Senigallia, partner del progetto, per chiedere informazioni.

A marzo scorso, con l’arrivo dei giovani studenti in città, la professoressa ha sporto denuncia in commissariato portando con sé la documentazione. Gli agenti si sono messi in moto e, tramite l’utenza telefonica e il conto dei beneficiari, sono risaliti a due persone: si tratta di un 40enne lombardo e di un 50enne veneto, entrambi con diversi precedenti.

I due sono stati denunciati in quanto individuati come autori della truffa, mentre per gli studenti non si sono verificati disagi: per lo stage e la permanenza a Senigallia sono state trovate soluzioni abitative alternative per cui gli insegnanti spagnoli hanno poi ringraziato i poliziotti senigalliesi.