Truffa a Corinaldo, 81enne raggirata perde soldi e gioielli di famiglia

CORINALDO – Ancora una truffa ai danni di anziani. Vittima una donna di 81 anni di Corinaldo, sola in casa: è stata contattata al telefono da un sedicente maresciallo dei carabinieri che la informava di un incidente della figlia.

Dalle prime informazioni ricevute, la figlia aveva investito una donna, perciò bisognava pagare dei soldi per evitare che venisse arrestata, aggiungendo che rischiava dai 2 ai 10 anni di galera. Da qui il “suggerimento” di ascoltare le indicazioni che di lì a poco sarebbero arrivate da un avvocato, ovviamente finto, a cui poter consegnare i soldi o i gioielli contenuti nell’abitazione per cercare di arrivare alla somma di 12mila euro necessaria per evitare il carcere.

Poco dopo un uomo si è presentato a casa dell’81enne, la quale gli ha consegnato mille euro in contanti e i monili in oro che aveva nell’appartamento. Persino la fede del defunto marito è stata portata via, ha riferito un conoscente della famiglia. Solo dopo essere riuscita a contattare la figlia, che era al mare e non aveva fatto alcun incidente, ha capito di essere stata vittima di una truffa e ha chiamato i carabinieri per denunciare l’accaduto. Il bottino è di qualche migliaio di euro.