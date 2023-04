Troppi furti a Castelleone di Suasa, l’opposizione incalza sul progetto di videosorveglianza

Cittadini preoccupati dopo la nuova serie di colpi in abitazione che ha causato danni per migliaia di euro. Interrogazione consiliare lanciata dal gruppo di centrosinistra che chiede al sindaco strumenti efficaci per prevenire nuovi episodi

CASTELLEONE DI SUASA – Cittadini preoccupati dopo la nuova serie di furti in abitazione che ha causato danni per migliaia di euro. L’opposizione torna a chiedere maggiore sicurezza e lo fa con un’interrogazione consiliare lanciata dal gruppo di centrosinistra.

Non c’è infatti solo il danno all’immobile o la perdita di gioielli all’origine del malcontento: c’è lo stato perdurante di ansia o paura a cui la comunità sembra abituarsi, spiegano Domenico Guerra, Giovanni Biagetti e Fabrizio Franceschetti. «Come consiglieri di minoranza in questi anni abbiamo cercato in tutti i modi di sensibilizzare il sindaco a fare qualcosa per cercare di limitare questi fenomeni, anche in virtù del fatto che l’amministrazione comunale nel 2018 aveva sottoscritto con la Prefettura di Ancona il “Patto per la sicurezza urbana” e aveva adottato una delibera di giunta, che destinava 30.000 euro all’installazione di quattro impianti di videosorveglianza nel territorio comunale».

«Doveva essere – continuano – un primo passo verso un programma di tutela e prevenzione della pubblica incolumità, ma ad oggi purtroppo nulla di quanto previsto è stato fatto. Anche in comuni più piccoli del nostro sono stati installati impianti tecnologici, beneficiando anche di finanziamenti statali e regionali: da noi invece nulla e la comunità continua a non ricevere risposte. L’impegno costante delle forze dell’ordine, in modo particolare dei carabinieri della stazione di Ostra Vetere, va supportato e integrato da parte dell’amministrazione comunale, con l’adozione di atti e scelte politiche concrete».

Nasce da qui l’interrogazione con cui i tre esponenti del centrosinistra chiedono quali iniziative concrete, immediate ed efficaci il sindaco Carlo Manfredi intenda adottare per prevenire e combattere i fenomeni di furti.