Tris di vittorie in vetta alla classifica: e domenica c’è Pesaro-Acqua&Sapone

Tutto secondo copione: l’Italservice Pesaro e l’Acqua&Sapone arriveranno con un punto di distanza al big match di Serie A di futsal. La 21esima giornata, coincisa con il turno infrasettimanale di ieri sera, non ha portato particolari sorprese o stravolgimenti nei piani alti della classifica, con le big che hanno tutte centrato la vittoria.

I biancorossi di Fulvio Colini si sono imposti, come con l’Aniene, 4-1 anche sul campo del Latina. Dopo il botta e risposta iniziale firmato Canal-Jander, nella ripresa Marcelinho, Tonidandel e Honorio hanno portato il successo verso le Marche. Il Pesaro sale a quota 54 e agguanta la 17esima affermazione in campionato.

Grande prestazione per gli abruzzesi di Max Bellarte che si impongono 7-4 a domicilio contro una meravigliosa Came Dosson: i vicecampioni d’Italia conquistano la 12esima vittoria consecutiva, superando il record del Prato di Velasco che resisteva dal 2001/2002. I neroazzurri arriveranno al crocevia di questa annata sportiva con una sola lunghezza di distanza dall’Italservice. La sfida è in programma domenica alle 18.30 in un Pala Nino Pizza che si preannuncia gremito in ogni ordine di posto.

Bene il Real Rieti, a valanga sul Petrarca Padova (1-8), che si conferma terza forza della graduatoria salendo a 45 (con una gara da recuperare il 25 febbraio con l’Arzignano). In coda alla classifica blitz del Todis Lido di Ostia ad Arzignano per 2-3.

Già detto della partita che ruberà la scena domenica, Pesaro-A&S, da seguire anche Came Dosson-Sandro Abate Avellino che vale un posto al sole. Il turno numero 22 partirà venerdì per chiudersi poi in bellezza.