Trecastelli, vigili del fuoco impegnati nell’incendio di un garage

TRECASTELLI – È stato spento dai Vigili del fuoco l’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, 14 settembre, in un garage di via Galvani. Le fiamme, sviluppatesi in uno dei locali posti al piano interrato dell’immobile, rischiavano di estendersi pericolosamente anche all’appartamento sovrastante.

A domare il rogo ci hanno pensato i Vigili del fuoco del distaccamento senigalliese, con una squadra intervenuta rapidamente nella zona di Passo Ripe dov’era stato segnalato l’incendio. Due le autobotti utilizzate per avere ragione delle fiamme che hanno distrutto tutto ciò che si trovava all’interno.

Per lo più sono andate a fuoco suppellettili e masserizie domestiche, ma anche due elettrodomestici sono stati divorati nel rogo. Oltre ai danni all’interno della rimessa, anche l’appartamento sovrastante – appartenente allo stesso proprietario – è stato lievemente danneggiato con pareti annerite ma senza alcun rischio per l’agibilità.

Non si segnalano persone ferite né intossicate.