Trecastelli, termina la riqualificazione dei centri storici ma non si fermano i lavori

TRECASTELLI – Riqualificazione dei centri storici, collegamenti, efficientamento energetico, miglioramento sismico ed edilizia scolastica. Questi i settori su cui è intervenuta o sta per intervenire l’amministrazione comunale di Trecastelli. Una serie di lavori e cantieri possibile grazie ai fondi del pnrr ma anche sovvenzioni regionali e risorse comunali. Risorse che hanno consentito al Comune di riqualificare i tre centri storici, Monterado, Castel Colonna e Ripe, per un importo di 350.000 euro, per la maggior parte provenienti da fondi del pnrr.

È partito da alcuni giorni il cantiere nella scuola di Monterado per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico dell’edificio, per un importo di 350.000 euro proveniente, anche in questo caso, dal pnrr e in parte da fondi comunali; mentre, con fondi europei, è stata realizzata la pista ciclo-pedonale Monterado-Croce, l’opera di collegamento tra le due località è in via di conclusione e la somma finanziata è stata di 300.000 euro.

Inizieranno nel mese di luglio i lavori, per complessivi 300.000 euro, finanziati per lo più dal pnrr, per la realizzazione del percorso pedonale Ripe-Castel Colonna. Sempre a luglio partiranno gli interventi su alcune strade, grazie allo stanziamento di fondi comunali e con la compartecipazione di fondi regionali per 110.000 euro complessivi, gli interventi riguarderanno via Carducci e via Rossini.

Per l’edilizia scolastica è stata effettuata la gara d’appalto per la costruzione del nuovo asilo nido a Castel Colonna, l’importo destinato a questa importante opera è di circa 1.300.000 euro, i fondi provengono sempre dal pnrr e sono il frutto del lavoro progettuale del Comune che, partecipando anche a questo bando, è riuscito a finanziare un’opera di grande utilità per la Comunità di Trecastelli.

«Sono stati moltissimi i bandi a cui abbiamo partecipato e che ci hanno consentito di realizzare molte opere su tutto il territorio del nostro comune – dice il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli – l’attività di progettazione è stata intensa e ininterrotta, nonostante le avversità e le urgenze, in alcuni casi molto gravi, che l’amministrazione ha dovuto fronteggiare. Abbiamo voluto cogliere tutte le opportunità che si sono presentate per reperire fondi sovracomunali da destinare al miglioramento della nostra città. Le sfide sono state molte, dai tempi strettissimi di progettazione per la partecipazione ai bandi, al contestuale e significativo susseguirsi di periodi emergenziali, ma non ci siamo fermati perché per noi era ed è importante lavorare per la comunità di Trecastelli e migliorare la città sotto ogni aspetto».