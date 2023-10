Trecastelli, il taglio dell’indennità della giunta verrà investito su parchi, verde, sport e scuole

La scelta dell'amministrazione comunale è quella di coinvolgere la popolazione per valorizzare le idee più meritevoli ai fini dell'interesse collettivo. Ecco come partecipare

TRECASTELLI – Verde urbano, scuole, cultura, sport. Sono questi i settori in cui l’amministrazione comunale prova a coinvolgere i cittadini nelle decisioni su iniziative a favore del territorio. E’ di oggi, infatti, l’invito rivolto alla comunità perché si faccia avanti con proposte e idee per alcuni investimenti comunali che ammontano a circa 15 mila euro.

«La somma deriva dal risparmio dell’indennità della Giunta che ha deciso di rinunciare all’importo – spiega il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli, che aggiunge: – Avremmo piacere che pervenissero proposte da parte di cittadini in merito ad acquisti o interventi nell’ambito del verde pubblico, delle scuole, della cultura, dei parchi e dello sport».

Il taglio dell’indennità è stato destinato dalla Giunta comunale, in passato, all’acquisto del mezzo elettrico “ChiamaBus” usato nei trasporti sociali, all’acquisto di giochi nei parchi pubblici, ad iniziative proposte dalla consulta dei giovani di Trecastelli e, lo scorso anno, alle famiglie che hanno subito danni dall’alluvione del 15/09/2022.

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente inviare una email all’indirizzo del Comune di Trecastelli comune@comune.trecastelli.an.it, indicando nell’oggetto “Concorso di idee 2023” e illustrando la propria proposta di investimento sul territorio comunale, fino al 12 novembre. Terminata la fase di ricezione delle domande, la Giunta comunale valuterà le proposte ricevute e darà attuazione alla proposta che sarà giudicata più meritevole dell’interesse del territorio. Le altre proposte ricevute, giudicate comunque di significativo interesse, saranno valutate e tenute in considerazione per le future decisioni dell’amministrazione.