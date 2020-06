Trecastelli senza positivi al coronavirus. Il sindaco: «Emergenza ancora non conclusa»

Da due settimane non si registrano nuovi contagi. Marco Sebastianelli fa il report in consiglio comunale e si appella ancora ai cittadini: «Massima attenzione»

TRECASTELLI – Non ci sono più cittadini positivi al coronavirus in paese, ma ancora l’emergenza non può considerarsi conclusa. Lo ha annunciato durante il consiglio comunale di ieri sera, 22 giugno, il sindaco Marco Sebastianelli che ha fatto il punto della situazione stilando un report sui contagi a Trecastelli basandosi sui dati forniti dall’Asur Marche.

Nel comune nato nel 2014 dalla fusione di Monterado, Ripe e Castel Colonna, i contagi sono iniziati a essere registrati il 18 marzo scorso, in linea con quanto avvenuto nel resto della vallata e della provincia dorica; nella stessa giornata è stato quindi aperto il Coc, il centro operativo comunale, per fronteggiare l’emergenza coronavirus che si sarebbe manifestata nel suo picco quasi un mese dopo.

L’apice si è registrato infatti il 16 e 17 aprile con appena 16 casi di positività su circa 7.600 mila abitanti, mentre il numero massimo di persone contemporaneamente in quarantena è stato di 38 cittadini in isolamento domiciliare tra il 12 e il 26 aprile. Ora la situazione è profondamente cambiata: dal 10 di giugno nel territorio comunale di Trecastelli non sono presenti cittadini positivi al coronavirus, mentre le quarantene si sono ridotte a 3 persone.

«Ancora non siamo usciti dall’emergenza – commenta il sindaco Marco Sebastianelli – quindi va mostrata la massima attenzione e il massimo rispetto delle regole».

Il primo cittadino passa poi al ringraziamento dello staff comunale, dell’unione dei comuni, al personale della casa di riposo Lavatori Mariani, alla protezione civile, alla Caritas e alle imprese del territorio. Ma il grazie più grande è andato a tutti i cittadini per la «grande prova di responsabilità con cui hanno affrontato l’emergenza» e per la solidarietà e la vicinanza mostrata verso tutti coloro che hanno vissuto momenti di difficoltà. «Siamo stati un territorio che ha saputo affrontare questo momento difficile con grande senso di comunità e grande senso di solidarietà», conclude il sindaco di Trecastelli.