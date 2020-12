Trecastelli, sarà un 2021 denso di opere pubbliche

Soddisfatto il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli che vuole coniugare la valorizzazione del patrimonio del territorio con la messa in sicurezza di alcune zone pericolose. Due rotatori per l'incrocio sulla sp. 18

TRECASTELLI – Sarà un nuovo anno intenso per quanto riguarda i lavori nelle tre municipalità che compongono il comune di Trecastelli. Lo ha stabilito la giunta che ha stilato un elenco di opere pubbliche e relative priorità con lo scopo principale di recuperare i centri storici e migliorare la viabilità.

Nel solo mese di dicembre sono state approvate tre opere pubbliche per un importo di circa 200.000 euro e che coinvolge tutte le municipalità: in particolare a Monterado ci sarà il completamento di via del Teatrino; a Castel Colonna il recupero dei giardinetti pubblici all’interno del centro storico con, inoltre, la riapertura di un ulteriore ingresso alle Grotte Malatestiane; nella municipalità di Ripe l’intervento riguarderà il recupero di parte di via del Castello, all’interno della cinta muraria.

Altro intervento, tra le opere pubbliche, che vedrà la “luce” nel 2021 sarà l’importante e attesissimo progetto di riqualificazione dell’incrocio tra più vie a Passo Ripe: interessata è l’area dove convergono via Molino, via Fornace e la strada provinciale 18 Jesi-Monterado, che prende il nome di via Foscolo verso Ripe e via Nevola verso la rotatoria con la sp. 12 “Corinaldese”. Atteso da anni dalla popolazione residente in zona ma non solo, l’intervento vedrà realizzare ben due rotatorie per un importo totale di 410 mila euro: di questi, circa 130 mila sono la quota di compartecipazione della Provincia di Ancona. Nel progetto sono contemplati anche interventi da parte della Viva Servizi S.p.a. per il rifacimento della linea idrica.

Infine, è stato approvato un intervento di adeguamento della sede del gruppo comunale di protezione civile.

Soddisfatto il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli: oltre a guardare la realizzazione delle linee programmatiche di mandato, la giunta ha previsto delle somme per le opere pubbliche con lo scopo del «recupero del nostro patrimonio artistico-culturale, fondamentale per la valorizzazione del nostro territorio e delle nostre attività, come allo stesso modo la sicurezza dei nostri cittadini».