Trecastelli, i centri storici si rifanno il look

In fase di avvio i lavori di rifacimento della pavimentazione a Monterado per procedere poi a Castel Colonna e infine a Ripe grazie alle risorse del Pnrr

TRECASTELLI – Prenderanno avvio domani, mercoledì 1° febbraio, i lavori di riqualificazione del centro storico nella località di Monterado (FOTO) mentre da marzo si procederà in quella di Castel Colonna. Lavori consistenti nel ripristino della pavimentazione di piazza Roma nella prima municipalità e di alcuni tratti della pavimentazione all’interno delle mura castellane nella seconda.

A darne notizia è l’amministrazione comunale che ha anche fatto istituire, con ordinanza n. 12 del 27/01/2023, il divieto di sosta per tutti i veicoli dal 1° al 28 febbraio 2023 in piazza Roma di fronte al civico 26. Terminati i lavori a Monterado, gli interventi proseguiranno a Castel Colonna con la sistemazione di alcuni tratti della pavimentazione all’interno del centro storico di Castel Colonna. Sempre in tema di centri storici, nelle prossime settimane prenderà il via anche la sistemazione della pavimentazione del centro storico di Ripe all’interno delle mura castellane.

«L’obiettivo dell’amministrazione comunale – commenta il sindaco Marco Sebastianelli – è quello di utilizzare le risorse del Pnrr, circa 200 mila euro, per migliorare il nostro territorio e per questo la nostra attenzione è rivolta ai nostri centri storici che rappresentano un naturale luogo di incontro per i nostri cittadini e per i visitatori da altri comuni, nonché la valorizzazione dei nostri luoghi simbolici di identità. Questo è uno dei primi interventi che vede il via grazie alla progettualità attenta e programmata dell’Amministrazione, che è riuscita ad intercettare una serie di contributi sovracomunali, su diverse tematiche al fine di valorizzare il nostro territorio e la nostra comunità».