Trecastelli ricorda Nilde Iotti, la prima donna a presiedere la Camera dei Deputati

La sindaca Marziali: «La mostra vuole dare un contributo da trasmettere ai giovani non solo per valorizzare una madre costituente ma anche per far vivere valori che la Iotti ha seminato»

TRECASTELLI – Una mostra per Nilde Iotti, la prima donna presidente della Camera dei Deputati. Appuntamento per domani (18 novembre), alle 11, al Museo Nori De’ Nobili di Trecastelli. Ci saranno il sindaco Marco Sebastianelli e la collega di Monterubbiano, Meri Marziali.

Diciotto artiste, di cui 16 fotografe, una pittrice e una scultrice, renderanno omaggio alla figura di Leonilde Iotti, interpretando, con le loro opere, tematiche importanti e significative della prima donna in Italia ad aver ricoperto il ruolo di terza carica dello Stato.

«La mostra vuole dare un contributo da trasmettere ai giovani e alle giovani non solo per valorizzare una madre costituente come Nilde Iotti ma per far vivere valori, a partire da quello primario dell’uguaglianza, che la Iotti ha seminato e fatto crescere nella storia del nostro Paese», fanno sapere la sindaca Marziali e la sua vice, l’assessore alle pari opportunità Silvia Romanelli.

«La volontà di collaborazione tra enti con cui nasce il progetto – affermano il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli e l’assessore alla cultura Liana Baci – prende origine dal principio di reciprocità, indispensabile per fare rete, il cui fine è quello di stabilire contatti che potenzino concretamente le opportunità di divulgazione culturale».

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Monterubbiano, la fondazione Nilde Iotti e l’associazione Carlo Emanuele Bugatti – Amici del Musinf. L’iniziativa è patrocinata dalla Commissione per le pari opportunità della Regione Marche e dalla provincia di Fermo. La mostra ˊNilde e il principio d’uguaglianzaˊ, ad ingresso gratuito, ha avuto la sua prima tappa a marzo, a Monterubbiano, ed è ospitata oggi a Trecastelli, nelle sale del Centro studi sulla donna nelle arti visive contemporanee (info 0717957851).