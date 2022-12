Trecastelli, quattro milioni di fondi sovracomunali in due anni

TRECASTELLI – Importanti risultati quelli ottenuti dal Comune in termini di finanziamenti da Stato e Regione. Aggiunti a quelli acquisiti negli anni precedenti, raggiungono l’importo complessivo di oltre 4 milioni di euro. Una notizia rassicurante per famiglie e cittadini a cui il sindaco Marco Sebastianelli annuncia l’arrivo di 1 milione e 140 mila euro che permetteranno la costruzione di un asilo nido comunale nella municipalità di Castel Colonna.

«Siamo molto contenti di questo risultato perché nei prossimi anni le famiglie del territorio potranno disporre di nuovo nido d’infanzia, una struttura confacente a tutti i più alti standard di sicurezza, di efficientamento energetico e di comfort, con ampi spazi con un incremento di servizi per la cittadinanza».

Sempre nell’anno 2022 è stato riconosciuto il contributo di 1 milione di euro per la ristrutturazione della ex scuola Secchiaroli, che sarà adibita a nuova caserma dei Carabinieri di Trecastelli. Di fatto la conferma che non verranno tagliati i servizi relativi a sicurezza e controllo del territorio.

Fino a pochi mesi fa, l’amministrazione comunale poteva comunque già vantarsi dei contributi ottenuti nel corso del 2021: oltre 1 milione di euro destinati soprattutto per scuole e viabilità: 450 mila euro per interventi negli edifici scolastici; ulteriori 45.000 euro per la riqualificazione dell’aula ex biblioteca di Monterado; 200 mila euro per il collegamento ciclopedonale Monterado-Croce; 150 mila euro per il collegamento pedonale Ripe – Castel Colonna; 75 mila euro per l’installazione di pensiline alle fermate degli autobus; 70.000 euro di contributi utilizzati per la realizzazione e l’efficientamento dell’illuminazione pubblica; 200 mila euro per la riqualificazione dei centri storici; 16.000 euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche.