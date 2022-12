Proseguono le ricerche per Brunella, l’ultima dispersa dell’alluvione di settembre

Da oltre tre mesi si cerca il corpo della 56enne che era in auto con la figlia 17enne quando vennero travolte dalla piena del fiune Nevola: all'opera però sono solo quattro carabinieri e un'unità cinofila

TRECASTELLI – Nonostante siano passati oltre tre mesi dalla terribile alluvione che ha devastato la vallata del Misa e del Nevola, non si sono mai arrestate le ricerche per l’ultima dispersa, la 56enne Brunella Chiù. La donna, ufficialmente ancora dispersa, manca dalla sera del 15 settembre, quando la piena del Nevola ha travolto lei e i due figli, Noemi e Simone Bartolucci mentre tentavano di scappare dalla loro abitazione in contrada Coste, a Barbara.

Un dramma ancora senza fine: l’unico sopravvissuto dei tre, il 23enne Simone che si era aggrappato a una pianta, spera ancora di poterla ritrovare per darle una degna sepoltura. I sopralluoghi lungo tutta l’asta fluviale non si sono mai arrestati anche se sono state drasticamente ridotte le unità a disposizione per le ricerche del corpo della donna.

Non vi sono attualmente segnalazioni particolari ma le attività di ricerca proseguono in questi giorni nel territorio di Trecastelli, dove sono impegnati appena quattro carabinieri e un’unità cinofila. Proprio a Trecastelli era stato ritrovato il corpo del piccolo Mattia Luconi, appena 8 anni, la più giovane delle 12 vittime accertate.

Ma le attività non si fermeranno nella località di Passo Ripe, la più vicina di Trecastelli al fiume Nevola: saranno estese anche ad altri comuni; nell’area corinaldese, nei pressi di Ponte Burello – circa 6 km più all’interno, è stata rinvenuta semisepolta e accartocciata la carcassa dell’auto su cui mamma e figlia stavano scappando. Era il 20 settembre scorso. Nove giorni dopo è stata ritrovata la sua borsa con i documenti.