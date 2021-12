Dopo le proteste e la raccolta firme per non dover scegliere tra professionisti fuori dal Comune di Trecastelli, arriva il medico per i circa 1500 residenti della frazione

TRECASTELLI – Buone notizie per i residenti di Ponte Rio, località della municipalità di Monterado. Tra pochi giorni prenderà infatti servizio il nuovo medico nell’ambulatorio comunale di viale I° Maggio n. 9, il dott. Aboud Assad. L’inizio è fissato per metà mese, a due settimane esatte dalla cessazione della precedente figura medica, la d.ssa Fiorella Perlini che aveva terminato a fine novembre.

Dopo la cessazione del medico di base, molte persone avevano lamentato la carenza di altre possibilità: dato che nessuno si era detto disponibile a coprire l’ex comune di Monterado, praticamente non c’erano altri professionisti a cui rivolgersi se non andando a pescare tra quelli indicati dall’Asur che operano però fuori dal Comune di Trecastelli. Non tutti i cittadini avevano fatto la scelta: per molte persone, perlopiù anziane, spostarsi per andare dal medico è un problema se non c’è un accompagnatore disponibile.

Così era scattata la petizione con una raccolta firme tra i circa 1500 residenti a Ponte Rio: quasi 500 persone avevano firmato chiedendo la prossimità di un servizio indispensabile, come l’ambulatorio medico, rimasto scoperto dopo la cessazione dell’attività della dottoressa Perlini.

Dopo giorni di lamentele e interlocuzione, finalmente la buona notizia di un nuovo medico: il dottor Aboud Assad inizierà l’attività ambulatoriale dal 15 dicembre, mettendo a tacere per fortuna le proteste. Rimane però l’amaro in bocca, dato che la pratica poteva essere chiusa prima della cessazione della dottoressa Perlini, evitando i disagi alla popolazione che si è subito mobilitata.