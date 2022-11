Trecastelli, Natale magico grazie a mercatino, spettacoli, musica ed eventi per bambini

Il sindaco Sebastianelli: «Coinvolto tutto il territorio e avviato un nuovo progetto per gli anni a venire ma soprattutto segnale per la comunità». Luci accese dal 1° dicembre

TRECASTELLI – Tutto pronto in città per un Natale pieno di magia. L’amministrazione comunale ha predisposto un cartellone di eventi ricco, che coinvolgerà ogni località del territorio grazie a iniziative rivolte ai bambini, ai cittadini, alle famiglie, agli appassionati del canto e della musica.

La grande novità del 2022 sarà “Magic” il mercatino di Natale a Trecastelli alla sua prima edizione, che si svolgerà il sabato 17 e domenica 18 dicembre in piazza Roma a Monterado. Nei due giorni di apertura, ospiterà stand di articoli natalizi e sarà animato da spettacoli acrobatici, da artisti di strada, laboratori e giochi per bambini; i più piccini potranno recarsi nella Casetta di Babbo Natale, scrivere e imbucare la propria letterina. Accanto agli stand natalizi, ci saranno anche stand gastronomici che distribuiranno cioccolata calda, zucchero filato, vin brulé, panini, polentina e bevande. Gli espositori troveranno i gazebo già allestiti, illuminati e decorati, con i tavoli abbelliti, pronti per esporre la merce, senza alcun onere da sostenere, come incentivo per favorire commercio e turismo in un periodo complicato per ogni impresa, famiglia ed ente.

Molte le iniziative per bambini, “Happy – il museo in tour”, da Ponte Rio a Brugnetto, passando per Ripe e Passo Ripe incontrerà i bambini per attività ludiche e ricreative, mentre al museo Nori De’ Nobili ci sarà lo spettacolo “Natale a casa GG“, narrazione per bambini con progetto GG, a cura di Val MiVola. A Castel Colonna la Pro Loco presenta “Elfolandia, l’allegro parco di Babbo Natale“, un pomeriggio di animazione e giochi per tutti. Concluderà la serie di eventi dedicati ai più piccini la proiezione del film per famiglie “Lo schiaccianoci e i quattro regni”.

Il calendario delle iniziative di natale 2022 a Trecastelli

Per gli amanti della musica saranno due gli appuntamenti: un concerto vocale del coro polifonico Schola Cantorum Immacolata a cura della parrocchia Madonna del Rosario di Passo Ripe e un concerto vocale e strumentale della corale MusiArte realizzato in collaborazione con la biblioteca Circolo Culturale “O.Franceschini”.

Nonostante il periodo di aumenti nelle bollette energetiche, il Comune non rinuncia ad accendere il Natale con le luminarie nei borghi di Ripe con il suo castello, Castel Colonna con la sua torre e Monterado con il suo viale E. Paci. Il via il 1° dicembre. Ma per dare un occhio al costo dell’energia, le luci natalizie – che sono in numero inferiore rispetto all’anno scorso – rimarranno accese un po’ di meno ma il segnale della ripartenza dopo i tragici eventi del 15 settembre scorso ci deve essere. Come con le agevolazioni per i gazebo del mercatino Magic.

«Il Comune di Trecastelli ha scelto di riscaldare questo Natale 2022, che si porta dietro una scia di tristezza e preoccupazioni, proprio per dare vicinanza ai cittadini e vivere, insieme alla Comunità, il calore e l’atmosfera delle feste natalizie – spiega il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli a nome di tutta l’amministrazione. E poi – lo sforzo compiuto dal Comune nel mettere in piedi un Mercatino in un periodo complicato e difficile come questo, è stato fatto con la volontà di sostenere i commercianti, di creare un nuovo turismo invernale e offrire alla Comunità una nuova attrattiva dentro la gioiosa cornice natalizia».