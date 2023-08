Trecastelli, motociclista muore dopo incidente contro rimorchio di un mezzo agricolo

TRECASTELLI – Un uomo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina, 31 luglio, in località Croce. Si tratta di un motociclista di 44 anni che ha impattato – stando alle prime ricostruzioni della Polizia Locale – contro il rimorchio di un trattore agricolo.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 8 in un tratto curvilineo di una via di campagna, via San Bartolo, tra Monterado e Castel Colonna. Sul posto sono giunte due ambulanze per le prime cure ai feriti, oltre alla Polizia Locale per i rilievi. Al conducente della moto Kawasaki – Lorenzo Priori – sono state praticate le manovre di rianimazione senza però avere successo. L’uomo è deceduto.

Le condizioni del passeggero – un coetaneo anch’egli di Corinaldo – sono state giudicate gravi ma non tali da ritenerlo in pericolo di vita. E’ stata fatta intervenire l’eliambulanza per il trasporto del ferito all’ospedale regionale a Torrette di Ancona.

In supporto anche carabinieri di Trecastelli e i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia. Rilievi ancora in corso da parte della Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro costato la vita all’uomo.