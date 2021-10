Trecastelli nel mirino dei ladri, tre abitazioni visitate in una sera

I colpi sono avvenuti nella stessa via in località Monterado, bottino di circa due mila euro. Carabinieri al lavoro per risalire ai malviventi

TRECASTELLI – Raid dei ladri quello avvenuto in località Monterado nella serata di ieri, domenica 10 ottobre. Ignoti malviventi si sono intrufolati in ben tre abitazioni della stessa via prima di essere messi in fuga dal ritorno in casa dei proprietari, assenti in tutti i furti. I tre colpi sono avvenuti indicativamente tra le ore 21 e le ore 22.

In un’abitazione i ladri si sono intrufolati trovando una finestra lasciata aperta: una volta all’interno hanno frugato dappertutto per trovare poche centinaia di euro. Negli altri due appartamenti invece hanno dovuto forzare delle finestre per poter accedere nei locali, messi a soqquadro: in uno hanno trovato gioielli e contanti per una stima che si avvicina ai duemila euro, mentre nell’altro sono scappati a mani vuote sorpresi dal ritorno in casa dei proprietari.

In nessuna delle tre abitazioni erano presenti sistemi di videosorveglianza: per i carabinieri, intervenuti per i sopralluoghi a seguito della denuncia dei proprietari, le indagini si complicano poiché le uniche immagini visionate sono di una casa nei pressi che avrebbe ripreso però solo tre persone con il volto travisato.

Ben pochi dettagli dunque da cui partire per risalire agli autori dei tre colpi, uno tentato e due riusciti per un bottino totale che dovrebbe aggirarsi sui 2.500 euro. Al vaglio anche l’ipotesi che siano passati per i terreni vicini: da qui la raccolta delle possibili testimonianze dei residenti della zona per capire se abbiano notato qualche auto o mezzo sospetto.