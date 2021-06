Trecastelli, a breve l’intervento per le rotatorie di Passo Ripe

Attesi da anni, i lavori partiranno il 9 giugno per mettere in sicurezza un'area viaria importante. Al contempo ci sarà la riqualificazione di tutta la zona, compresi i sottoservizi

TRECASTELLI – Partiranno mercoledì 9 giugno i lavori per la riqualificazione dell’incrocio di Passo Ripe tra la strada provinciale 18, via Nevola, Fornace, Molino. Un intervento annunciato, atteso da tanti anni per aumentare la sicurezza sulla circolazione viaria di un’importante infrastruttura a Trecastelli.

Il progetto, finanziato per un importo di circa 410.000 euro, ha visto la collaborazione tra i vari enti. La Provincia di Ancona ha partecipato con un contributo di 130.000 euro, pari alla quota relativa all’area di proprietà, e Viva Servizi S.p.a. con 60.000 euro per il rifacimento dell’acquedotto nella zona interessata. La quota restante è stata finanziata dal Comune di Trecastelli.

Nello specifico l’intervento prevede la realizzazione di due rotatorie contigue tra di loro, il rifacimento dei marciapiedi, della pubblica illuminazione, dei sottoservizi, di attraversamenti pedonali sicuri, della segnaletica e dell’arredo urbano.

Soddisfatto il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli: «A breve partiranno i lavori per la riqualificazione dell’intersezione, lavori attesi da anni, per aumentare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale su una delle strade principali della nostra città. I lavori produrranno anche un’importante riqualificazione urbanistica di tutta l’area interessata, che permetterà di concretizzare un altro dei nostri obiettivi programmatici».