Intervento da 300 mila euro per 700 metri, in gran parte finanziati dal Gal Flaminia Cesano, ma già è in programma quello similare che unirà Ripe e Castel Colonna grazie al Pnrr. Il sindaco Sebastianelli: «Turismo in sicurezza»

TRECASTELLI – Anche tra Monterado e Castel Colonna ci sarà una pista ciclabile. Sono infatti partiti i lavori di realizzazione di un collegamento di 700 metri tra le due municipalità, per favorire il turismo slow e l’utilizzo di mezzi non inquinanti. Il tratto stradale interessato è quello di Croce Monterado e sarà realizzata una corsia ciclo-pedonale. Ma già un altro progetto è stato finanziato grazie al Pnrr per congiungersi con Ripe.

Ad annunciarlo è il sindaco Marco Sebastianelli: l’intervento appena iniziato costa 300 mila euro e ha ricevuto contributi sovracomunali provenienti dal Bando G.A.L. Flaminia Cesano per oltre 203 mila euro: il resto arriva dalle casse comunali. Ha lo scopo di «migliorare la fruibilità e la sicurezza dei percorsi ciclo turistici, andando così a valorizzare il territorio».

Territorio che, grazie a fondi del Pnrr e risorse comunali per all’incirca lo stesso importo, potrà godere di un ulteriore collegamento ciclopedonale tra Ripe e Castel Colonna: altri 700 metri più o meno attraverso i quali si potrà unire tutte le tre municipalità che compongono il Comune di Trecastelli, nato nel gennaio 2014 dalla fusione di tre enti locali.

Il percorso del Comune di Trecastelli è coordinato e integrato con il PIL (Progetti Integrati Locali) locale “Cesano Experience”. L’iniziativa, grazie all’accordo tra i Comuni di Corinaldo (Capofila), Fratte Rosa, Monte Porzio, Mondavio, San Costanzo, San Lorenzo e Trecastelli, punta alla valorizzazione dei borghi del lungo fiume Cesano.

Ma c’è di più: «Il progetto di Trecastelli – afferma l’assessore ai lavori pubblici Luca Casagrande – si compone di una serie di percorsi ciclo-pedonali che attraversano l’intero territorio comunale e che si collegano al percorso “Marche Outdoor”, per poter offrire collegamenti fruibili e sicuri». Per garantire la sicurezza ci sarà, oltre alla segnaletica, anche un cordolo di separazione tra la corsia per le due ruote e quella per gli altri veicoli.