Trecastelli, via ai lavori nel centro storico di Monterado

TRECASTELLI – Sono recentemente iniziati nella località di Monterado di Trecastelli i lavori per il completamento del recupero del centro storico. Oggetto dell’intervento è via del Teatrino in cui saranno rifatti i sottoservizi e la pavimentazione.

Si tratta del completamento del recupero già avviato in passato, in continuità con gli interventi attuati nelle aree adiacenti. L’opera è stata finanziata con circa 50 mila euro di fondi comunali.

Durante le fasi della lavorazioni è stata predisposta un’ordinanza da parte della Polizia Locale, con alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta nel tratto interessato, per garantire l’esecuzione dei lavori e della sicurezza del cantiere.