Trecastelli lancia il suo programma di eventi per l’estate 2023

TRECASTELLI – Si intitola “Trecastelli in Estate 2023 – Programmi a Matita” il ricco cartellone degli eventi estivi che l’amministrazione comunale ha lanciato per coinvolgere cittadini e turisti, famiglie e bambini in un clima di relax e benessere. Il programma estivo inizierà ufficialmente sabato 10 giugno con la fiera di sant’Antonio a Passo Ripe e proseguirà fino a ottobre, in un mix tra film all’aperto, libri e letture, visite al museo, spettacoli teatrali, musica e tante altre attività in collaborazione con le associazioni e pro loco del territorio.

La novità per l’estate 2023 sarà la rassegna itinerante CineSuonando sotto le Stelle, che propone una serie di proposte cinematografiche (accuratamente selezionate tra film di recente produzione), rivolte a grandi e piccoli, e intervallate da una serie di prestigiosi concerti sotto il cielo stellato di Trecastelli. Sei gli appuntamenti, uno per ogni località del territorio, tutti i martedì di luglio e i primi due di agosto.

Le esibizioni musicali sono state affidate a grandi protagonisti del panorama internazionale: dal M° Federico Mondelci con l’Orchestra Giovanile Italiana di Sassofoni e il M° Simone Zanchini solista fisarmonicista, ai Machine Head Quintet con Massimo Morganti, Marco Postacchini, Nico Tangherlini, Roberto Gazzani, Andrea Morandi; da Giacomo Rotatori con “Le Ballate del Mondo”, al Concerto John Lennon Story dell’Associazione Beatles Senigallia fino al Saggio di Fine anno degli Allievi della Scuola di Musica Trecastelli Bettino Padovano.

Al Museo Comunale Nori De’ Nobili, fino al 25 giugno è possibile visitare la mostra Oltre il Collage, in attesa dell’inaugurazione del nuovo progetto espositivo, Femminile Plurale – Dialoghi di Artisti sui percorsi delle diverse creatività, a cura di Maria Jannelli e Simona Zava il 6 luglio. In preparazione un altro significativo progetto, che sarà inaugurato il 9 settembre: I Luoghi della Mente – Opere dall’Archivio Nori De’ Nobili, che punterà a valorizzare altre “pagine” del racconto per immagini di Nori, questa volta focalizzando l’attenzione su paesaggio e natura morta.

Il calendario degli eventi di giugno e luglio inseriti nel programma culturale “Trecastelli in Estate 2023 – Programmi a Matita”

Per gli amanti della lettura arriva: Tra le pagine di Trecastelli – Rassegna di lettura nelle Terre di Frattula, un nuovo format dedicato alla presentazione di libri, che si svilupperà sulle tre ex municipalità al tramonto, accompagnato da performance interpretative e seguito da degustazioni di prodotti tipici delle Terre di Frattula. Tre incontri dal 15 giugno al 3 agosto.

Molte le iniziative per bambini: per la rassegna Arte in Gioco tornano I lunedì al museo, sei appuntamenti di laboratori didattici tra arte e divertimento che avranno luogo al Museo Cittadino, alle ore 17, il 6, 19 e 26 giugno, il 3, 17 luglio e il 3 agosto. Ai bambini è dedicata anche la Rassegna teatrale Racconti e Fantasia II Edizione – Narrazioni di Marco Bertarini per bambini e per chi ha desiderio di ascoltare&immaginare. Le rappresentazioni si terranno nel mese di luglio, alle ore 21, il giorno 10 presso la Pista Polivalente Brugnetto con Il Re del Bla Bla Bla; il 24 nella Piazzetta del Teatrino a Monterado con Verdeggianti Racconti Germoglianti e il 31 nella Piazza Roma di Castel Colonna con Fiabe Invisibili.

Tutti a teatro con lo spettacolo Pablo Neruda – Una vita Tra lotta e poesia, il 21 luglio nel Giardino del Villino Romualdo di Ripe con le voci recitanti di Mauro Pierfederici e Alessio Messersì e la musica di Giacomo Sebastianelli. Sul fronte naturalistico doppia escursione il 6 agosto nel paesaggio rurale delle cosiddette terre di Frattula e al Bosco di Monterado con l’esperienza dell’antica pratica Shinrin-yoku ossia Bagno di Bosco, mentre il 17 settembre, per la prima volta, partirà l’iniziativa sportiva Corri i Castelli – corsa e camminata inserite nel circuito Corri Marche a cura di Pro Loco Ripe e del Comune di Trecastelli. L’iniziativa, che prevede un grande numero di partecipanti, sarà coadiuvata da visite guidate al Museo e da altre proposte ancora in via di definizione.

Per tutte le informazioni e il programma completo si può consultare il sito www.trecastelliturismo.it, scrivere a trecastelliufficioturistico@gmail.com o telefonare ai numeri: 071 7957851; 071 7959201. Tutti gli eventi sono promossi dall’Assessorato alla Cultura di Trecastelli e sono a ingresso gratuito.