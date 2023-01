Trecastelli, l’indennità della giunta si trasforma in contributi agli alluvionati

L'indennità di sindaco e giunta di Trecastelli si trasforma in contributi agli alluvionati, assieme a donazioni provenienti da privati e associazioni

TRECASTELLI – Da donazioni private e dal taglio dell’indennità della giunta arrivano dei primissimi contributi a famiglie e imprese alluvionate. È la decisione presa dall’amministrazione comunale di Trecastelli che ha previsto l’assegnazione di tali fondi, circa 26 mila euro, a parziale ristoro dei danni subiti durante l’alluvione del 15 settembre 2022.

Per semplificare le procedure si sono presi a riferimento i modelli B1 e C1 già presentati per la richiesta di contributo effettuata nei confronti della Regione. Alle famiglie (modello B1) che hanno dichiarato danni tra i 5 e 20 mila euro, verranno versati 300 euro; oltre i 20 mila si riceveranno 650 euro. Stessa divisione per le imprese (modello C1): chi ha dichiarato danni tra 5 e 30 mila euro si vedrà assegnati 300 euro, sopra tale soglia si riceveranno 650 euro.

Si tratta di un piccolo contributo, ben lontano da risolvere ogni criticità, ma che deriva “dal basso”: 4.155 euro arrivano infatti da donazioni ricevute da privati, associazioni ed imprese, mentre gli altri 22.519,68 euro dal taglio dell’indennità spettante a sindaco ed assessori, per un totale di 26.624,68 euro.

Come ulteriore segno di vicinanza ai soggetti alluvionati, l’amministrazione prevede specifiche agevolazioni, a famiglie e imprese danneggiate, per quanto riguarda la tassa dei rifiuti. La scelta verrà stabilita in sede di approvazione delle prossime tariffe col bilancio previsionale.