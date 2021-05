Neopatentato perde il controllo dell’auto e sfiora un ristorante a Trecastelli

Dopo una discussione col titolare dell'esercizio, il giovane è andato via ma è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno sanzionato per guida in stato di ebbrezza

TRECASTELLI – Neopatentato perde il controllo dell’auto della sorella e finisce sul marciapiede davanti a un ristorante. C’è mancato poco che non vi fossero gravi danni ieri, domenica 23 maggio, a Trecastelli dove i carabinieri hanno identificato un giovane e lo hanno sanzionato per guida in stato di ebbrezza.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando la pattuglia del nucleo operativo e radiomobile è intervenuta a Trecastelli perché un giovane, neopatentato, aveva perso il controllo del mezzo di cui era alla guida, finendo per impattare contro un marciapiede davanti a un ristorante. Il titolare dell’esercizio è uscito per capire cosa fosse successo: preoccupato per la guida pericolosa del giovane, è nata una discussione tra i due ma il conducente è andato via prima dell’arrivo dei carabinieri.

Accertata quale fosse la macchina interessata dal sinistro, i militari sono andati dalla sorella del ragazzo, proprietaria del mezzo incidentato. Hanno quindi rintracciato il giovane e lo hanno sottoposto al test con l’etilometro, rilevando un tasso inferiore a 0,50 ma comunque superiore a 0, limite imposto dalla legge per chiunque sia neopatentato. Da qui la sanzione per guida in stato di ebbrezza.